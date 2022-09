"Mettila in cassaforte...". Il consiglio della Lucarelli a Noemi

Ormai la questione dei Rolex e delle borse "sequestrate" da Totti per costringere Ilary a ridargli i preziosi orologi, che la conduttrice avrebbe sottratto dalla cassetta di sicurezza di famiglia, sta diventato una barzelletta. Non come quelle raccontate dal Pupone in passato, no. Qui le battute e l'ironia si sprecano e il popolo del web ci sta marciando sopra da ore. Anzi da giorni.

Da quando cioè Francesco ha deciso di vuotare il sacco, rendendo di dominio pubblico i dettagli più trash dell'addio all'ex moglie. Se da una parte viene da pensare che se lo poteva risparmiare, dall'altra almeno ridiamoci sopra visto che la faccenda è ormai diventata una telenovela. Roba da fare impallidire anche Wanda Nara e Mauro Icardi, che di panni sporchi lavati in pubblico ne sanno qualcosa.

Così Selvaggia Lucarelli, che con Totti sembra avere il dente avvelenato sin dallo scoppio della crisi, ha voluto mandare un ironico messaggio di avvertimento a Noemi Bocchi. Un consiglio da "amica" per prepararsi a un possibile finale a sorpresa. " Noemi, metti la vecchia Celine in cassaforte ", ha cinguettato su Twitter la giudice di Ballando con le stelle, condividendo un post Facebook pubblicato dalla nuova compagna di Totti nel lontano 2013.

La borsa, una costosa e griffatissima Celine, le era stata regalata dall'ex marito, l'imprenditore delle Cave di travertino e patron del Tivoli Terme Calcio, Mario Caucci. E Noemi aveva ringraziato pubblicamente l'ex per il gradito regalo. Un pezzo da collezione che ora - visto l'andazzo - sarebbe meglio fare sparire da casa e mettere sotto chiave. La Celine e molte altri oggetti preziosi di Noemi Bocchi potrebbero finire, infatti, al centro di una disputa nel caso con Francesco le cose andassero male. Okay che i due non sono sposati, ma a questo punto non ci si dovrebbe sorprendere più di niente. Solo pochi giorni fa, la Lucarelli era tornata all'attacco del Pupone definendolo " volgare e rancoroso " per le dichiarazioni rilasciate al Corriere. Questa volta ha scelto la via dello sfottò.