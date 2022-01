Chiara Ferragni: "Mi dissero che non potevo avere figli"

Non solo foto patinate e istantanee di una vita privilegiata. Tra uno scatto in posa e l'altro, Chiara Ferragni concede talvolta ai propri follower anche il lato più inedito di sé. Quello - è il caso di dirlo - senza filtri. Così, se pur attraverso lo schermo di uno smartphone, la quotidanità della celebre influencer appare di colpo un po' più "normale". Fatta di alti e bassi, come accade a tutti. Della propria sfera privata la signora Ferragnez ha parlato anche oggi. In una serie di storie su Instagram, l'imprenditrice ha raccontato uno dei periodi più difficili della sua vita: quello in cui le comunicarono che avrebbe potuto non avere figli.

Sollecitata dalle domande dei follower, Chiara ha riavvolto il nastro ed è tornata al 2016. Al periodo in cui - prima di conoscere l'attuale marito Fedez - viveva a Los Angeles. " Ho passato dei momenti molto belli e momenti meno belli, nei quali mi sentivo sola, un po' depressa. Però per me era troppo importante stare lì e non ero pronta a tornare in Italia. Quindi mi sono un po' sforzata di trovare il bello anche in situazioni in cui magari non ero felice. Avevo fatto questa scelta e volevo portarla avanti... ", ha rammentato l'influencer, che in quegli anni aveva una relazione con l'ex socio Riccardo Pozzoli.

Poi l'imprenditrice si è lasciata andare ad alcune confidenze più private. " Avevo anche dei problemi di salute, da parecchi mesi non mi veniva il ciclo senza che io avessi cambiato dieta o fossi dimagrita. Quindi avevo consultato anche diversi medici. Uno di loro mi disse che avevo la sindrome dell'ovaio policistico e che probabilmente per me sarebbe stato molto difficile avere figli in futuro ", ha detto la Ferragni. " L'idea di non poterli avere mi terrorizzò. Tutto quel periodo però mi ha spinta a prendemi cura di me stessa, del mio corpo e soprattutto della mia mente in modo completamente diverso. Ho cominciato terapia, a concentrarmi su altre cose, a fare sport e anche a sentire il mio istinto, il mio cuore. Infatti l'estate del 2016 è stata una delle più belle della mia vita e subito dopo ho conosciuto Fede, sono tornata in Italia e si è sistemato tutto ", ha proseguito Chiara.