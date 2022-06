"Mi fa battere il cuore". La principessa Martha sposa lo sciamano Durek

La principessa Martha Louise di Norvegia, figlia del re Harald V e della regina Sonja, ha annunciato il suo royal wedding tramite Instagram. Sposerà lo sciamano Durek Verrett dopo tre anni di fidanzamento piuttosto chiacchierato e molto criticato. Toccanti e appassionate sono le dediche che i futuri sposi si sono dedicati sul social. Martha Louise si conferma una principessa anticonvenzionale che ha scelto di passare il resto della vita con l’uomo che “mi fa battere il cuore” .

Una principessa libera

Martha Louise di Norvegia non è mai stata la classica principessa della favole e non è una donna che si piega alle regole. Nel 2002 ha sposato lo scrittore Ari Behn, da cui ha avuto tre figlie, Maud, Leah ed Emma. Un’unione definita scandalosa a corte e naufragata nel 2016. Martha Louise, infatti, è stata la prima reale norvegese a divorziare. Ari Behn ha avuto un’esistenza piuttosto travagliata: ha accusato di molestie l’attore Kevin Spacey nel dicembre 2017 ed è morto suicida nella sua casa il 25 dicembre 2019. La principessa è stata anche una fisioterapista e una cantastorie per bambini in televisione. Un carattere eclettico, il suo, che, però, le è costato il trattamento di altezza reale, toltole dal padre il 1° febbraio 2002. Comunque la principessa conserva il diritto di successione al trono.

Nel 2019 la figlia del re Harald ha trovato di nuovo la felicità accanto al guru delle star hollywoodiane, lo sciamano Durek Verrett, che sui social si descrive così: “innovatore evolutivo, hacker spirituale, attivista per i diritti umani, guaritore di talento, ponte tra il mondo fisico e il mondo spirituale” . All’inizio la famiglia reale era piuttosto scettica in merito alla scelta sentimentale della principessa. I media norvegesi non hanno esitato a definire Verrett alla stregua di un truffatore, ma Martha Louise ha dichiarato con forza: “Non spetta a voi giudicarmi. Non scelgo un uomo per soddisfare nessuno di voi, tantomeno le norme e gli schemi che avete in testa”. Nel 2021 la principessa si è trasferita negli Stati Uniti e ha fondato una “scuola degli angeli” . La figlia del re Harald, infatti, sostiene di poter comunicare con queste entità soprannaturali e con Durek Verrett tiene persino delle conferenze sull’argomento.

Il matrimonio è annunciato, ma non c’è ancora la data

Lo scorso 7 giugno 2022 la principessa Martha Louise di Norvegia ha annunciato il suo matrimonio con un post Instagram, pubblicando una foto che la ritrae insieme al futuro marito e una didascalia in cui ribadisce tutto il suo amore verso di lui: “Sono così felice di annunciare il mio fidanzamento ufficiale con Shaman Durek, l’unico che mi fa battere il cuore, riconoscere il mio potenziale più elevato, mi fa ridere e con cui posso essere vulnerabile…”. Per Martha Louise Durek Verrett è è l'uomo che, con il suo amore, la aiuta a “crescere” .

Anche lo sciamano ha annunciato il matrimonio con un post Instagram, pubblicando la stessa foto che compare sul profilo della principessa: “Quando lo sai, lo sai. Non c’è niente di meglio per un uomo che avere chiaro il fatto che la donna che ha accanto è quella giusta. Sono felice fino alle lacrime all’idea di poter trascorrere il resto della mia vita con una donna dal cuore puro, angelica, saggia e potente, che rappresenta tutti i livelli di una dea ai miei occhi”. L'uomo ha concluso il suo messaggio con una dichiarazione d’intenti davvero ambiziosa: “Insieme, come una coppia spirituale, useremo il nostro potere per sostenere le persone e creare un mondo basato sull’amore e sull’accettazione. Vogliamo cambiare il mondo attraverso il nostro amore…L’amore è libero e trasparente…La principessa Martha Louise è l’amore della mia vita. Vede tutti gli aspetti di me e io vedo tutto di lei. Sono un ragazzo che ama una ragazza che ricambia il mio amore. Posso mostrare e dimostrare a questa donna divina quanto la amo per il resto della mia vita. Sono l’uomo più felice di sempre”.

Il re Harald e la regina Sonja hanno augurato “ogni felicità” a Martha Louise e al futuro marito, ma sembra che tra la principessa e la famiglia ci sia ancora qualche contrasto in merito a questa unione. Lo scorso 5 giugno, ricorda La Repubblica, su Instagram Martha ha pubblicato una foto insieme al fidanzato con una didascalia molto dura: “Essere la ragazza di Durek mi ha dato un corso accelerato sulla supremazia bianca e sul modo in cui ho consciamente e inconsciamente pensato e agito nei confronti dei neri…Ho dato per scontati i miei diritti, non ho mai guardato bene a cosa sia veramente il razzismo…Il razzismo non è solo l'ovvio…della discriminazione aperta…È nei dettagli. È nel modo in cui le persone evitano Durek. Nel modo in cui gli amici presumono che menta su tutto. Che sia malvagio sotto il suo fare gentile. Le persone mormorarono sottovoce, rendendogli perfettamente chiaro che non c'è posto a tavola per lui”.

Qualcuno ha pensato che questo messaggio fosse rivolto alla corte, anche perché Durek Verrett non ha mai preso parte a impegni ufficiali con la principessa in Norvegia. Il matrimonio, forse, sarà un primo passo avanti verso una svolta.