"Mi fa male...". La rabbia di Bonolis per la malattia della figlia

Amato per il suo spirito brillante e per la sua simpatia incontenibile, Paolo Bonolis non si è mai aperto completamente sulla sua vita privata. Il volto di “Avanti un altro” ha preferito mantenere una grande privacy sull’amore con Sonia Bruganelli e sui suoi cinque figli: due nati dall’amore con Diane Zoller (Stefano e Martina) e tre dall’amore con l’opinionista del Grande Fratello Vip (Silvia, Davide e Adele).

La malattia di Silvia Bonolis

Una famiglia numerosa, dunque, di cui ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera in occasione dell’uscita del suo nuovo romanzo “Notte fonda”. Bonolis ha parlato di uno degli aspetti più intimi della sua vita privata, ovvero la malattia della figlia Silvia. La 19enne, infatti, è nata con un grave problema cardiaco che ha richiesto un’operazione chirurgica. Nel corso dell’intervento, però, ha avuto un’ipossia che ha compromesso parte delle capacità motorie e cerebrali.

"A me fa male"

“Se me lo chiede, le dico che non sono felice di questa cosa” , ha spiegato Bonolis: “Sono felicissimo di Silvia, felicissimo di come è sempre allegra, le voglio un bene dell’anima, mi diverte, è piena di energia. Però quello che è successo è successo, e come disse il Marchese del Grillo: potrò essere ancora un po’ incazzato per ‘sto fatto? Mi fa rabbia perché non ho armi per affrontarlo se non l’accettazione e l’amore. Però a me fa male. Tutto qua” .