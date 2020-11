"Mi ha chiesto di sposarlo pochi mesi fa". E quella bomba di Elisabetta Gregoraci su Briatore

È giunonica ed è tessitrice di gossip. Elisabetta Gregoraci è una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello Vip. Sta creando scompiglio sia all’interno che all’esterno della Casa. Fin da quando ha varcato la soglia, infatti, sono stati tanti i momenti in cui il suo legame con Briatore ha creato diverse tensioni. Sulla sua vita privata, però, sono tanti ancora i punti oscuri da svelare come quell’ipotetico contratto pre-matrimoniale con il proprietario del Billionarie, quel fidanzato segreto di cui non può rivelare l’esistenza e tanti altri pettegolezzi. E per questo motivo, ne risente anche il rapporto con il Velino, che sta procedendo tra alti e bassi senza mai concretizzarsi. A questi gossip si aggiunge un altro tassello all’intricato puzzle della vita di Elisabetta Gregoraci.

La bomba è stata lanciata nel corso della giornata di domenica 15 novembre, come testimoniano alcuni video che sono stati postati sui social dai fan del GF. La bella showgirl, durante una chiacchierata in giardino con Giulia Salemi e Francesco Oppini, si sarebbe lasciata andare in alcune rivelazioni intime e personali sul rapporto con Briatore. E, secondo quanto è stato rivelato dalla Gregoraci, il celebre imprenditore avrebbe tentato un riavvicinamento. Dopo la fine del primo lockdown, quello di marzo e di aprile, Elisabetta sarebbe stata contatta da Briatore per una proposta di matrimonio. "Mi ha chiesto di sposarlo, di nuovo", ha confessato la showgirl e presentatrice. "Vuole cercare di riunire la nostra famiglia", ha aggiunto. Alla rivelazione, sia Oppini che la Salemi sono rimasti senza parole, e nonostante fossero curiosi di sapere di più, hanno cercato di sviare il discorso verso altri argomenti.

Una rivelazione che, secondo gli utenti dei social, era già nell’aria da diversi giorni. Elisabetta, infatti, avrebbe inviato un messaggio in codice all’ex Velino proprio per rivelare anche a lui questo piccolo dettaglio sulla sua vita sentimentale. Ma si tratta solo di rumor che si leggono su Twitter, quindi tutto è ancora da confermare. Sta di fatto che, questo ennesimo gossip sulla storia della Gregoraci e Briatore sta alimentando la speranza per i fan della coppia d’oro. Le dichiarazioni però non hanno avuto seguito. Sono state gettate lì, in pasto al pubblico. E ora, per sapere altri dettagli non resta che capire se l’argomento verrà affrontato nel serale del lunedì. Sta di fatto che con questo gesto, Elisabetta Gregoraci ha attirato, di nuovo, le luci della ribalta.