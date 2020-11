"Cosa preferisco? Stare sotto..." Provocazione hot della Gregoraci

Proseguono le scaramucce amorose tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. A scatenare gli ormoni dell'ex velino è stato l'ultimo gioco che gli inquilini della Casa hanno organizzato per passare il tempo e che si è trasformato ben presto in una scenetta piccante.

Nelle scorse ore nella casa del Grande Fratello Vip i concorrenti si sono cimentati nel gioco della verità guidato dall'eclettico Tommaso Zorzi. L'occasione per scaldare gli animi e accendere un po' di interesse nelle monotone giornate trascorse nel reality. A catalizzare l'attenzione, però, sono stati soprattutto Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, che sono tornati a flirtare sotto l'occhio di tutti, telespettatori e concorrenti. Nonostante molti siano convinti che l'interesse tra i due personaggi sia una semplice trovata - per alimentare l'interesse e garantire loro la permanenza nel reality - per altri il feeling tra Elisabetta e Pierpaolo sarebbe reale oltre che evidente. E così l'ultimo giochino ideato nella Casa si è trasformato nell'ennesima scaramuccia amorosa tra i due. Tutta colpa della domanda pescata dall'ex velino: " Con chi faresti sesso nella Casa? Mima la tua posizione preferita ".

Va beh, è facile. Pensavo peggio

Dai Pierpaolo, ci avrai pure pensato una volta in cinquanta giorni a come farlo?!

Un quesito per il quale si è sentita subito chiamata in causa Elisabetta Gregoraci che ha esclamato decisa: "". Pierpaolo Pretelli ha così invitato Elisabetta a portarsi al centro del salotto ed è qui che si è infiammata la situazione. Mentre l'ex velino è rimasto titubante ad ascoltare i compagni di avventura, la Gregoraci lo ha stuzzicato: "". Una domanda pungente che ha fatto scattare l'ex velino che, presa la Gregoraci con decisione per un braccio, l'ha portata sul divano per mimare la sua posizionepreferita.