"Mi stuzzica l'idea", "Ti toccano...?" Ancora scintille tra la Elia e Pietro

Vigilia infuocata per Antonella Elia e Pietro Delle Piane che prenderanno parte alla nuova edizione di Temptation Island. Il reality dei sentimenti scalda i motori, coppie, tentatori e tentatrici sono già volati in Sardegna dove le registrazioni cominceranno a breve e una delle coppie più attese infiamma già la scena. Nel video di presentazione, infatti, Antonella e Pietro hanno già dato spettacolo, dando un assaggio di quanto potremmo vedere nel corso del programma.



" Mi stuzzica molto l'idea di vedere Pietro come reagisce vedendomi circondata da uomini " ha affermato Antonella Elia nel video di presentazione, confessando il motivo che le ha fatto dire sì alla partecipazione a Temptation Island. " Sono un uomo del sud, ho una gelosia fisica, non deve farsi toccare una mano e neanche un piede, è meglio. Evitiamo ", ha replicato il compagno, servendo una stizzita risposta alla compagna: " E che cosa faccio? ". Dopo un anno e tre mesi di relazione (di cui tre trascorsi separati a causa della partecipazione della Elia al Grande Fratello Vip) la showgirl ha deciso di mettersi nuovamente alla prova, questa volta in amore. Se nella Casa più spiata d'Italia Antonella Elia si era messa in gioco in prima persona - non senza polemiche, liti e provocazioni - questa volta la popolare showgirl ha deciso di affrontare una nuova sfida, mettendosi in gioco come coppia. Del resto la coppia, proprio nella Casa, aveva svelato di pensare al matrimonio e questa potrebbe essere l'occasione per testare la solidità del loro rapporto.

La partecipazione di Antonella e Pietro si preannuncia ricca di colpi di scena. Lo sanno bene gli ex inquilini del Grande Fratello Vip, che proprio sotto il video di presentazione della coppia hanno mandato il loro in bocca al lupo non senza qualche velata allusione. " Ne vedremo delle belle ", ha esordito Adriana Volpe, mentre Paola Di Benedetto e Serena Enardu hanno commentato con una serie di emoticon innamorati. Proprio quest'ultima deve la fine della sua relazione con Pago alla partecipazione a Temptation Island. Il feeling venutosi a creare con il tentatore Alessandro ha di fatto messo la parola fine alla storia con il cantante.