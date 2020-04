Gf Vip, Antonella Elia confessa: "Sarebbe un sogno sposare Pietro"

Antonella Elia è stata il personaggio più controverso del Grande Fratello Vip 4 appena concluso. Il suo carattere difficile è emerso a più riprese nella Casa, tanto che la donna ha litigato con quasi tutti durante gioco, tranne che con pochissimi con i quali è riuscita a stabilire un rapporto pacifico. La showgirl non ha mai nascosto di essere una persona complicata da gestire e non si è mai tirata indietro alle critiche. Ora che il reality è finito, sta trascorrendo la sua quarantena insieme a Pietro Delle Piane e per la tenuta della loro storia d'amore sarà una vera prova del nove.

" Sposare Pietro? Sarebbe un sogno ma prima dobbiamo superare la quarantena insieme: è la nostra prima convivenza ", ha ammesso Antonella Elia, che ha anche svelato in che modo sta usando il miele che il suo fidanzato, con intenzioni lascive, le ha regalato nel corso della finale del Grande Fratello. " Per ora va sulle fette biscottate. Dopo tre mesi ho bisogno di essere corteggiata nuovamente. Ma ci siamo chiariti su tutto, mi fido di lui e gli credo. Di tutto il resto non mi importa ", ha specificato Antonella Elia, che quindi vuole continuare la sua relazione con il fidanzato, nonostante all'interno della Casa avesse avuto molti dubbi in merito.

Degli ex concorrenti, l'unica con la quale pare si sia sentita una vota uscita dalla Casa è stata Adriana Volpe. La conduttrice ha avuto un rapporto altalenante con la showgirl nel corso del gioco ma tra loro è sempre sembrato ci fosse stima e rispetto reciproco: " Sono felice di aver trovato un'amica. " Diversi i toni e le parole che, invece, Antonella Elia ha speso nei confronti di Rita Rusic, uscita poche settimane dopo l'inizio del reality: " Quella signora della Rusic dice che sono anaffettiva, invece mi attacco alle persone e immagino che abbiano una preferenza verso di me, per questo mi arrabbio se poi penso non sia così. " Anche con Fernanda Lessa, una delle persone con le quali ha avuto i maggiori scontri all'interno della Casa, pare che le fratture non siano facilmente rimarginabili: " Sentire la sua storia, la lotta di un'altra che, nonostante tutto, sopravvive, ti colpisce. Ma io Fernanda non la voglio più vedere per il resto della mia vita. "