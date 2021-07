"La mia estate con il pop. La tv che sogno? Sportiva oppure comica"

«Mica voglio andare in tv ogni giorno». Elisabetta Gregoraci tiene un profilo basso e si gode i bei risultati di Battiti Live che conduce su Italia Uno con Alan Palmieri. Ed è praticamente l'unico appuntamento musicale dell'estate tv. Per capirci, ottimo share (la puntata del 21 luglio ha vinto la serata con l'11.6% di share e 2.112.000 spettatori e picchi del 17.23% con 2.404.000 spettatori) e presenza massiccia sui social. Prossima puntata, giovedì 29 in prima serata. «Forse il merito è dell'atmosfera gioiosa che c'è anche dietro le quinte, dove ci siamo divertiti davvero tanto» spiega da Montecarlo. Alla sua quinta conduzione consecutiva, ha scoperto una nuova popolarità (poi ci spiegherà come) ed è diventata pure cantante visto che c'è la sua voce in Anno Zero, il brano uscito alla vigilia del programma. «Io all'inizio ero indecisa, ma poi sa che cosa ho deciso di fare?».

Che sarà mai, Elisabetta Gregoraci.

«Sono andata a scuola di canto. Non avendo mai cantato, volevo farlo al mio meglio».

Un anno di novità. Prima il Grande Fratello Vip, adesso un reggaeton con Alan Palmieri.

«Dopo il Grande Fratello Vip ho scoperto un grande feedback dal pubblico. Non me lo aspettavo».

Dicono tutti così.

«In realtà, l'ho capito già quando sono uscita dallo show il 7 dicembre. Ricevo regali a casa e anche durante le registrazioni di Battiti Live c'erano gli striscioni fuori dall'hotel».

Che cosa c'è di diverso dal solito?

«Quando sono uscita dalla Casa non mi aspettavo tutto questo consenso dall'universo femminile».

E come se lo spiega?

«Forse perché durante quel programma è stato possibile vedermi h24, ogni giorno, e sono sembrata quello che sono realmente».

Ossia?

«Meno irraggiungibile di come qualcuno può pensare, di certo più fragile e, soprattutto, anche divertente. Io alla fine sono anche quella che salta sul letto in diretta tv».

Tanti, quando escono da un reality, si pentono di esserci entrati.

«Io no, per me era il timing giusto, il momento perfetto per farlo».

Adesso con Alan Palmieri è la padrona di casa sul palco del Castello Aragonese di Otranto.

«Quest'anno secondo me è ancora più bello, anche se non siamo più itineranti ma siamo fissi per rispettare le disposizioni anti-Covid. In compenso ci sono i collegamenti On the road. E gli ospiti sono molti di più, circa 30 a sera».

C'è stata anche Orietta Berti con Fedez.

«Lei non si aspettava certo questo successo con i giovani. È stato tutto divertente, persino i problemi tecnici sono passati quasi in secondo piano. E lei si è goduta fino il fondo la sua apparizione».

A Battiti passano tutti i brani dell'estate. Qual è il tormentone del passato che le piace di più?

«Non ne ho uno preferito, anche perché tutti gli anni cambiano e io canticchio quello del momento».

Quindi segue anche la musica?

«Ovvio, sin da quando ero bambina. Amo Laura Pausini, Sting, Giorgia e anche un po' Ligabue».

Tutte le puntate di Battiti sono registrate.

«E io, dopo aver finito l'ultima, mi sono persino commossa. Lì c'è stato davvero uno spirito goliardico e io mi sono sentita in famiglia».

E per quanto riguarda il suo ritorno in tv?

«Ho un po' di proposte e sto pensandoci sopra. Non ho l'assillo di andare in tv a tutti i costi».

Ma che cosa le piacerebbe?

«Un programma sportivo, ad esempio. Oppure la conduzione di un programma comico».

E quando è a casa, quale tv sceglie?

«Durante il lockdown mi sono goduta tutta La Casa di Carta».

Farebbe una serie?

«Non saprei. Ma mi è piaciuto moltissimo recitare in Aspromonte - La Terra degli ultimi con Sergio Rubini e Valeria Bruni Tedeschi. Mi sono mostrata struccata e invecchiata e mi sono calata fino in fondo nella mia parte. Un aspetto di me che non avevo ancora conosciuto e che mi è piaciuto molto».