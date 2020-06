Lo "sfogo" durissimo di Meghan: "Hanno chiamato mia madre così"

Colpita dal razzismo, Meghan Markle rivela i retroscena di ciò che ha subito nel tempo.

Come riporta il DailyMail, la duchessa di Sussex ha partecipato nel 2012 a una campagna chiamata “I Won’t Stand For”, organizzata dall’associazione no profit Erase the Hate: Meghan Markle ha realizzato per essa un video in cui racconta la sua personalissima esperienza in termini di discriminazione razziale. La clip è tornata in auge su Internet a seguito delle proteste per la morte di George Floyd.

“ Per me è una questione molto personale - dice Meghan Markle - Sono birazziale, la maggior parte delle persone non sa dire quali siano le mie origini e in tanta parte della mia vita mi sono sentita una mosca su un muro. E quindi alcuni degli insulti che ho sentito, le battute davvero offensive o i nomiglioli, mi hanno proprio ferita molto duramente. Un paio di anni fa ho sentito qualcuno chiamare mia mamma con la parola con la N ”. Quando parla di parola con la N, la duchessa si riferisce a «nigger», ossia «negra», che da sempre negli Stati Uniti ha una connotazione negativa e dispregiativa. Accadde mentre madre e figlia lasciavano un concerto: Doria Ragland si mise a piangere. Mamma Doria, quando Meghan era piccola, veniva spesso scambiata per la tata della duchessa.

Nel prosieguo del video, Meghan Markle, che indossa una t-shirt con la scritta “ Non sopporterò il razzismo ”, esprime il desiderio di voler migliorare le cose negli Stati Uniti. “ Sono davvero orgogliosa del mio retaggio da entrambe le parti - ha aggiunto l’ex attrice, che è afroamericana per parte materna e scozzese per parte paterna - Sono davvero orgogliosa delle mie origini e della strada che sto facendo. Ma spero che, quando avrò dei figli, la gente sia ancor più di mentalità aperta sul modo in cui le cose stanno cambiando e che avere un mondo mescolato sia normale. Sicuramente sarebbe molto più bello e interessante ”.

Nel filmato, Meghan Markle spiega ancora che la gente non immagina immediatamente come lei abbia radici afroamericane o quale sia la sua origine. A seguito del fidanzamento con il principe Harry, emerse un dibattito mediatico in cui ci si interrogava sul colore della sua pelle. “ Mi trattano in modo differente ”, prosegue la duchessa, che rivela come suo nonno, trasferitosi da Cleveland a Los Angeles, dovette usare la porta sul retro per entrare nei ristoranti.

Non è la prima volta che Meghan Markle si apre sulle sue origini e su quanto i suoi genitori abbiano voluto che si sentisse non ferita dal razzismo. Nel 2015 ha raccontato a Elle che da bambina, le regalarono un set di bambole personalizzato, con una madre afroamericana, un padre caucasico e i figli misti.