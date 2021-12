"Due tette e...". Ma ora Morrone viene beccato con Belen

" Belen Rodriguez mano nella mano con Michele Morrone ". Il video esclusivo, che circola da ore sul web, parla da solo. Belen ha un nuovo amore e la relazione con l'hair stylist Antonino Spinalbese, dopo mesi di tira e molla, sembra davvero giunta al termine. L'attore di 365 Days sembra avere fatto breccia nel cuore della showgirl argentina, che è stata paparazzata in un noto locale di Milano in teneri atteggiamenti con Morrone.

La coppia è stata filmata durante una serata nel ristorante El Porteño Prohibido in centro a Milano. Nelle immagini si vede Michele Morrone che cammina all'interno del locale seguito da Belen. I due si tengono per mano e l'atteggiamento dell'argentina, che tocca la schiena dell'attore con tenerezza, non nasconde la complicità che sembra esserci tra i due. Il video - pubblicato in esclusiva sul sito Whoopsee - ha fatto il giro del web in brevissimo tempo, ma ha sollevato anche alcuni dubbi. Nonostante le immagini siano abbastanza chiare, alcuni utenti hanno messo in dubbio l'identità della Rodriguez. La presenza di Antonia Achille, assistente della showgirl, che si vede subito dietro alla coppia, avrebbe però cancellato ogni incertezza.

Di un presunto flirt tra Belen e Michele Morrone si era già parlato più di un anno fa. A luglio dello scorso anno il settimanale Chi aveva lanciato l'indiscrezione che tra i due ci fosse un interesse. Al tempo si parlò di un fitto scambio di messaggi e di un weekend romantico segreto, ma la coppia non è mai uscita allo scoperto, anzi. Pochi mesi dopo l'argentina annunciò di essere incinta di Antonino Spinalbese e il gossip finì nel dimenticatoio. A Michele Morrone, che ha appena finito di girare il sequel del film 365 Days, era stato attributo invece un flirt con la ballerina di Amici Elena D'Amario.