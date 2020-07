Michele Morrone e Belen Rodriguez? Il gossip che è più di un pettegolezzo

Ormai è sulla bocca di tutti: Belen Rodriguez e Michele Morrone potrebbero essere la nuova coppia dell'estate. A lanciare lo scoop è il settimanale "Chi", secondo il quale Belen e l'attore protagonista del film Netflix "365 Days" si starebbero scambiando una serie di messaggi per approfondire una conoscenza nata da pochissimo.

Belen Rodriguez volta di nuovo pagina e dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino dice addio anche all'ultima fiamma. Secondo le ultime indiscrezioni la showgirl avrebbe già accantonato la fugace relazione con l'imprenditore Gianmaria Antinolfi, con il quale era stata vista scambiarsi appassionati baci sull'isola di Capri poche settimane fa. Lei dichiara che l'unico uomo della sua vita, oggi, è il figlio Santiago sempre al suo fianco, ma molti sono pronti a scommettere che un nuovo corteggiatore si stia facendo largo nel cuore della bella argentina. Il nome è di quelli forti: Michele Morrone, attore protagonista della pellicola Netflix più discussa degli ultimi mesi.

Secondo il settimanale "Chi" Belen Rodriguez e Michele Morrone si starebbero scambiando una serie di messaggi. Un corteggiamento soft che potrebbe avere risvolti sorprendenti. E diciamocela tutta: anche se non fosse vero, la coppia sarebbe di quelle che "spacca". Belli, single (divorziati e con figli), in carriera e con numerose passioni in comune.

Belen Rodriguez e Michele Morrone: belli, single e con un passato comune

Lui, 29 anni, è l'attore del momento. Dopo la partecipazione a Ballando con le Stelle 2016, Michele Morrone è stato interprete di alcune serie tv ("Sirene" e "I Medici", ndr) ma solo con il ruolo di protagonista nel film "365 Days" ha ottenuto l'agognata fama. La pellicola Netflix ha ottenuto un successo mondiale, scatenando la critica per le bollenti scene di sesso, e Michele Morrone si è ritrovato dall'oggi al domani da semplice attore a sex symbol globale con un seguito social di quasi 10 milioni di fan.

La sua bellezza non sarà di certo passata inosservata a Belen e ai più non sarà sfuggita la somiglianza con De Martino e gli ex fidanzati dell'argentina. I canoni estetici, infatti, corrispondono a quelli tanto amati dalla Rodriguez, ma altri punti in comune tra i due divi potrebbero avvicinare "pericolosamente" la coppia. Entrambi vengono da un matrimonio finito male. Proprio come Belen, Michele Morrone è divorziato (dalla stilista libanese Rouba Saadeh) e ha due figli Marcus e Brando (7 e 3 anni). Entrambi coltivano la passione per la musica, ma mentre Belen "gioca" a cantare e a suonare, Michele Morrone ha firmato un contratto discografico con la Universal per il suo primo disco, contenente quattro brani che fanno da colonna sonora al film "365 Days".