Michele Morrone offende Belen: "Il mio prototipo di donna è più altolocata"

Michele Morrone è finito al centro delle polemiche dopo un commento fatto sui social network su un suo possibile flirt con Belen Rodriguez. L'attore, protagonista della pellicola "365 days", non ha utilizzato parole di apprezzamento nei confronti della showgirl argentina e sui social è stato tempestato di critiche.

Oggi Belen Rodriguez aspetta una figlia dal suo attuale compagno, Antonino Spinalbese, ma nel luglio del 2020 avrebbe avuto una liaison con Michele Morrone. Lo scoop, lanciato dal settimanale Chi, infiammò il gossip della prima estate post lockdown tra pettegolezzi su presunte fughe romantiche in barca e corteggiamenti telefonici. La conferma di una storia tra l'attore e la showgirl non è mai arrivata e i rumor sono rimasti tali. A distanza di quasi un anno, però, le ultime dichiarazioni fatte da Morrone lascerebbero pensare che tra i due qualcosa ci sia stato e che non sia finito bene.

Alan mi consiglia di fidanzarmi con Belen. Allora il mio prototipo di donna è un po' più altolocata di due tette e un culo. Però chi lo sa....

Nelle scorse ore, Michele Morrone ha risposto alle domande curiose di alcuni fan sul suo canale Tik Tok. Ma la domanda su un possibile futuro fidanzamento con Belen, lo ha fatto finire al centro delle: "". Una risposta decisamente poco galante che ha fatto scatenare il popolo del web, che sui social ha duramentel'attore ed ex protagonista di Ballando con le stelle.

Qualcuno c'è andato giù pesante: " Non sono la fan numero uno di Belen, ma non mi risulta che Michele Morrone sia diventato famoso per il suo premio Pulitzer, ma per quel film cafonata e l’addominale. Poi si torna sempre lì, se si spoglia Belen è una t***a perché donna, lui che ha fatto lo stesso è figo...", "Si sente come se avessero fatto un film da Oscar ma la pochezza umana contro Belen si è vista tutta", "Questo individuo dovrebbe avere più rispetto per le donne in generale ". Mentre altri hanno ironizzato ipotizzando del risentimento per qualcosa di passato: " Quando la volpe non arriva all'uva........", "E lei probabilmente ne cerca uno con un po’ più di umiltà ". Dopo lo scoppio della polemica l'attore, sui social, non ha ancora commentato e i fan rimangono in attesa.