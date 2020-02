Michelle Hunziker commuove con la dedica alla Toffanin: "Sono fiera di te, come una sorella"

È raro trovare vere amicizie nel mondo dello spettacolo ma quella tra Michelle Hunziker e Silvia Toffanin sembra esserlo. Le due non hanno mai davvero condiviso un'esperienza lavorativa, eppure sono cresciute televisivamente quasi nello stesso periodo e nella stessa azienda. Sono entrambe legate a doppio filo con Mediaset e nelle intervista che la conduttrice svizzera concede alla sua collega per Verissimo emerge il loro stretto legame.

Poche ore fa, Michelle ha voluto omaggiare Silvia Toffanin con un lungo post su Instagram, un regalo per un'amicizia solida e forte che trova conferma nelle calde parole d'affetto della Hunziker per la conduttrice di Verissimo, affidarte a un posto su Instagram. Michelle ha voluto pubblicare un post sui social per la sua collega anche se Silvia Toffanin non è in possesso di un proprio account Instagram. La moglie di Tomaso Trussardi ha voluto ripercorrere parte della loro vita lavorativa condivisa, iniziata quando entrambe erano poco più che adolescenti. " Ci siamo conosciute quando eravamo ragazzine. Abbiamo tante cose che ci legano da anni... come il nostro Frank e la nostra piccola grande Graziellina...sono tanti anni ormai che camminiamo insieme, ognuna con la sua personalità e i suoi spazi ", ha esordito Michelle Hunziker sotto una serie di foto che le vede ritratte in abbigliamento casual, ma sempre bellissime.

Oggi sono entrambe madri, hanno lastricato il loro percorso di grandi successi e guardano alle ragazzine che erano con grande tenerezza: " Ti ricordi quanto eravamo curiose e piene di sogni? Avevamo deciso di realizzarci, eravamo determinate e come dico sempre alle mie figlie: avevamo tanta tanta 'fame'! Fame di studiare, di evolvere e comprendere quale fosse il nostro posto nel mondo del lavoro. " Michelle Hunziker parla di fame, quella che fa scalare i muri con le unghie e con i denti, quella che abbatte qualsiasi ostacolo pur di raggiungere la meta prefissata. Hanno iniziato entrambe dal basso e oggi sono due tra le donne più apprezzate della televisione italiana, ognuna con un proprio ruolo ben preciso.