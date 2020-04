Michelle Hunziker in posa con la royal family (ma senza Meghan)

Sta facendo molto discutere sui social l'ultimo post pubblicato da Michelle Hunziker sul suo account Instagram. La bella conduttrice di " Striscia la Notizia" sta passando a Bergamo, città natale del marito Tomaso Trussardi, la quarantena in famiglia, in compagnia dell'imprenditore, delle due figlie avute da lui, Sole e Celeste e della figlia Aurora Ramazzotti che ha voluto con sé il fidanzato Goffredo e l'amica del cuore Sara Daniele, figlia di Pino Daniele.

Tutti insieme appassionatamente stanno cercando di rendere meno pesante il clima di noia misto a preoccupazione tipico di queste settimane di lockdown e in questi giorni Michelle ha più volte dimostrato di voler tenere alto il morale della sua truppa postando divertenti clip con protagonista la sua famiglia in quarantena. Nell'ultimo post ha voluto far sorridere i follower postando l'immagine di un " proibitissimo assembramento di persone che se solo lo vedesse De Luca..." senza guanti e mascherine e senza alcuna distanza precauzionale l'una dall'altra di almeno un metro. D'altro canto come dare ordini alla regina d'Inghilterra?

È proprio lei con tutta la royal family al gran completo, uniti e sorridenti a posare insieme alla " Hunziker family " nel salotto di casa a Bergamo. Nel curioso fotomontaggio si vedono la regina col marito Filippo, il Principe Carlo con Camilla, William e Kate con in braccio il piccolo George e alle loro spalle i genitori, il fratello e la sorella di Kate, Pippa, nonché il Principe Harry con uno smagliante sorriso.

" Scusate ragazzi, abbiamo trasgredito alle regole. Oggi hanno voluto a tutti i costi venire a pranzo da noi a mangiare i casoncelli la 'Royal Family'. Ho detto alla Regina di togliersi le scarpe e mettersi la mascherina, ma non c’è stato niente da fare! Sti inglesi !" commenta ironica Michelle nella didascalia, ma a scatenare l'interesse dei follower non è tanto la presenza della Royal Family nel salotto di Michelle, quanto l'assenza della reale inglese più discussa del momento: Meghan Markle.

Per il suo fotomontaggio, infatti, Michelle ha scelto una foto molto datata che risale al 2013, nel giorno del battesimo di George, il primogenito di William e Kate. A quei tempi Harry era ancora single ed era ancora molto legato alla sua famiglia e, in particolare, al fratello William. Che Michelle non abbia in simpatia la Duchessa del Sussex?

Molti sono i follower che scambiano Pippa per Meghan, altri li correggono rivangando però i rumors che davano Harry innamorato non corrisposto della sorella di Kate e si chiedono come sarebbero andate le cose se l'americana non fosse da lì a breve comparsa all'orizzonte. Intanto, Michelle, incalzata dai suoi follower non scioglie l'arcano, ma in suo soccorso, a scanso di equivoci interviene presto nei commenti Sara Daniele che spiega con una battuta la mancanza di Meghan nel fotomontaggio: " Meghan non si vede perché era in bagno a lavarsi le mani" .

Ma la sua ironica risposta non convince i follower che, notando il luminoso sorriso di Harry circondato dalla sua famiglia da cui si è allontanato per sempre con la Megxit, pensano ai bei tempi andati e sottolineano che, essendo un fotomontaggio, se l'avesse voluto, avrebbe potuto sostituire Pippa Middleton con un'immagine di Meghan Markle, ma non l'ha fatto. C'è un motivo dietro a questa scelta? Mentre i follower continuano a dibattere, interviene Aurora Ramazzotti in persona nella bacheca dei commenti per tacitare tutti scrivendo: " Per l’occasione si è sospesa la faida tra la famiglia e Harry" .

