Michelle Hunziker rompe il silenzio sul "caso Botteri": "Storia surreale e vergognosa"

Le ultime settimane non sono state facili per Michelle Hunziker e la sua famiglia, vittime degli attacchi social scatenatisi dopo la messa in onda del servizio su Giovanna Botteri a "Striscia la notizia". La conduttrice è finita nel mirino degli haters per le presunte critiche all'inviata della Rai, un caso diventato nazionale che si poggiava però su un malinteso.

Intervistata dal settimanale "Tv Sorrisi e Canzoni", Michelle Hunziker ha raccontato come ha trascorso i giorni immediatamente successivi al "Caso Botteri", bersagliata di critiche, messaggi offensivi e addirittura minacce di morte. " Una storia surreale e vergognosa - ha dichiarato la conduttrice di origini svizzere - la maggioranza di quelli che ci ha accusato di aver offeso Giovanna non aveva neppure visto il servizio e questo la dice lunga sulla loro malafede. Hanno montato un'indegna gazzarra su un falso" .

Il servizio mandato in onda dal tg satirico di Antonio Ricci, che puntava l'attenzione sull'aspetto poco curato della Botteri a dispetto della sua professionalità, era stato "doppiato" da Michelle Hunziker che per questo era stata accusata di criticare una collega e donna per il suo aspetto e di fare del body shaming, la pratica di derisione per il proprio aspetto esteriore. Tutto il contrario di quanto volevano fare Striscia e i suoi conduttori ha spiegato Michelle: " Noi prendevamo le difese della Botteri, vittima degli odiatori seriali, e loro ci hanno accusati di averla offesa. Oggi sorrido perché con Giovanna ci siamo parlate e fatte delle belle risate. È una battaglia vinta, ma non è stata piacevole ".