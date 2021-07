11mila euro di multa per aver visto la partita: nei guai il super vip

Ha cercato di nascondersi sotto una mascherina, rinchiudendosi nel box privato del settore centrale dello stadio di Wembley, ma non è passato comunque inosservato. Così Mick Jagger è finito nel mirino delle autorità, multato per aver violato la quarantena, che avrebbe dovuto rispettare per essere rientrato dalla Francia ventiquattro ore prima di entrare allo stadio di Wembley per vedere la partita Inghilterra-Danimarca.

Il frontman dei Rolling Stones non ha resistito al richiamo del calcio e della sua nazionale - impegnata nella semifinale di Euro 2020 - e ha assistito al match tra i britannici e la Danimarca dalla tribuna centrale dello stadio londinese. Ma, come riporta il Daily Mail, il cantante a Wembley non poteva entrare. Secondo le norme in vigore per l'emergenza da coronavirus, Jagger avrebbe dovuto auto isolarsi per dieci giorni in quanto rientrato, da poche ore, dalla Francia dove risiede stabilmente e ancora prima da un soggiorno in Italia.

Le regole attualmente in vigore in Gran Bretagna vedono la Francia e l'Italia inserite nella cosiddetta Amber List. Tutti coloro che, per motivi di lavoro o piacere, rientrano da questi paesi devono rispettare dieci giorni di quarantena. Mick Jagger aveva varcato i confini francesi da poche ore, quindi per lui lo stadio di Wembley sarebbe stato off limits. Soprattutto perché, nelle settimane precedenti, era stato in vacanza in Sicilia. Invece da tifoso sfegatato di calcio non è riuscito a resistere alla tentazione di guardare l'Inghilterra giocare dal vivo, in un match che le ha garantito l'accesso alla finalissima degli Europei e così ha violato la quarantena. A poco è valsa la mascherina sul viso e l'isolamento nel box riservato a stampa e personaggi di spicco. Il cantante è stato riconosciuto da molti e le autorità si sono mosse tempestivamente.