Miley Cyrus e Liam Hemsworth hanno divorziato

Cala definitivamente il sipario su uno dei matrimoni più brevi della storia di Hollywood. L’attore Liam Hemsworth e la cantante Miley Cyrus hanno ufficialmente firmato le carte del divorzio, mettendo fine alla loro unione durata solo otto mesi. La coppia, infatti, si è presentata davanti ai giudici per firmare l’istanza di divorzio. La rapidità della risoluzione sembra sia stata favorita dal fatto che Liam Hemsworth e Miley Cyrus non avevano figli e che avevano raggiunto un pre-accordo sulla spartizione delle loro proprietà e sull’affido degli animali domestici.

Secondo quanto riportato dal portale americano TMZ la coppia di divi avrebbe predisposto tutti i dettagli della loro separazione già dal mese di dicembre. I loro avvocati (Laura Wasser per Liam e Judith R. Forman per Miley) hanno lavorato silenziosamente durante l'ultimo mese per presentare una bozza di accordo preventivo da portare al giudice all’udienza tenutasi nei giorni scorsi. Il tutto per accelerare le pratiche e chiudere il prima possibile una relazione che si trascinava da ormai troppo tempo. Non avere figli e l’accordo prematrimoniale stipulato da Miley Cyrus e Liam Hemsworth alla vigilia delle nozze avrebbe velocizzato il tutto. Rapido e indolore. Come riporta TMZ, alla cantante americana sarebbe andato l’affidamento degli animali domestici che la coppia aveva preso durante la loro relazione. Per quanto riguarda invece il patrimonio immobiliare, i due avrebbero raggiunto un'intesa sulla spartizione dei beni grazie all'accordo prematrimoniale.

La parola fine al loro matrimonio è stata ufficialmente messa da Liam che, dopo numerosi tira e molla e i rumors su presunti tradimenti della Cyrus, nel mese di agosto ha presentato le carte per il divorzio. Il motivo? Differenze inconciliabili, avrebbe scritto il celebre attore nelle motivazioni da presentare al giudice. E pare che tra queste “differenze” ci sia stato anche lo zampino di Cody Simpson, il cantante e musicista australiano nuova fiamma di Miley che si è mostrato al suo fianco poche settimane dopo la rottura con l’attore. Ci ha messo qualche mese in più invece Hemsworth, che sembra aver ritrovato l’amore al fianco della collega Gabriella Brooks.

Nonostante il giudice abbia messo la parola fine al loro matrimonio ci vorranno sei mesi (dalla data di presentazione della richiesta) affinché la sentenza diventi definitiva, motivo per il quale i due non potranno considerarsi "single" almeno fino al prossimo 22 febbraio. Ma questi sono solo dettagli.