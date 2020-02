Millie Bobby Brown addolorata per gli abusi online

Millie Bobby Brown ha compiuto 16 anni e ha colto l’occasione per trattare sui social qualcosa che le sta molto a cuore: gli insulti e gli abusi online.

L’attrice, protagonista della serie televisiva “Stranger Things”, ha infatti pubblicato su Instagram un video che la ritrae in diverse situazioni - con clip inedite di quando era una bimba molto piccola. Nella didascalia spiega quanto la addolori fronteggiare critiche e troll online, oltre che vere e proprie molestie sessuali.

Come riporta il Mirror, in una giornata che per lei avrebbe dovuto essere gioiosa, Brown si è aperta pubblicamente per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle ripercussioni degli abusi online. L'attrice è diventata famosa tre anni fa - quindi quando aveva solo 13 anni - con il personaggio di Undici, la protagonista dai poteri paranormali in "Stranger Things". Da allora ha vinto molti premi, conquistato il cuore di molti fan, ma è anche stata molto attaccata dagli hater, soprattutto sui social network.

“ Sento che il cambiamento deve avvenire non solo per questa generazione ma anche per la prossima ”, ha scritto nella didascalia del suo video.

“ Il nostro mondo - ha aggiunto - ha bisogno di gentilezza e sostegno per noi ragazzi, affinché cresciamo e abbiamo successo. Gli ultimi anni non sono stati facili, lo ammetto. Ci sono momenti in cui mi sento frustrata da inaccuratezza, commenti inappropriati, sessualizzazione e insulti non necessari che ultimamente hanno significato dolore e insicurezza da parte mia. Ma non sarò mai sconfitta. Continuerò a fare quello che amo e diffonderò il messaggio per cambiare le cose ”.

Millie Bobby Brown ha aggiunto anche che bisogna concentrarsi sul cambiamento, mostrando nel video ciò che accade dietro le quinte del successo e rassicurando i fan, aggiungendo che non smetterà mai di sorridere.

Nella clip sono presenti perfino esempi di cyberbullismo ricevuto, tuttavia basta scorrere qualunque dei profili social dell’attrice per leggere i commenti inappropriati - soprattutto, ma non solo, quelli di natura sessuale. Per un periodo Brown ha chiuso il suo account Twitter, stanca degli attacchi nei suoi confronti.

