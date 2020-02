La moglie di Piatek si difende: "Non ho mai condizionato le sue scelte"

Krzysztof Piatek ha lasciato il Milan dopo solo un anno: il polacco è approdato in rossonero nel gennaio del 2019 dal Genoa per 35 miloni di euro e una settimana fa è partito in direzione Berlino dove ha firmato per l'Herta allenato da Jurgen Klinsmann. Il 24enne ha già trovato la via del gol con la sua nuova squadra e ha lasciato il Milan con un po' di amaro in bocca dato che le premesse iniziali, molto buone, si sono arenate con una serie di prestazioni negative che hanno condizionato il rapporto con i tifosi passato da idilliaco a insostenibile.

L'ex centravanti del Genoa è stato corteggiato da diverse squadre in questa finestra di mercato tra cui il Tottenham allenato da José Mourinho bisognoso di reperire un centravanti dopo il brutto infortunio occorso al capitano degli Spurs e della nazionale inglese Harry Kane. Alla fine Piatek non è approdato in Premier League dove anche West Ham e Aston Villa si erano interessati al Pistolero ed è finito in Bundesliga con l'Herta Berlino che ha investito 27 milioni di euro per il suo cartellino. Il Tottenham ha "ripiegato" sull'ex Psv Bergwijn e oggi molti media hanno dato la colpa del mancato trasferimento di Piatek agli Spurs alla moglie Paulina.

La Procyk, però, ha subito contrattaccato pubblicando una story su Instagram dove respinge le accuse al mittente: "Non so da dove provengano queste informazioni e come siano arrivate alla stampa. Sì, mio marito tiene in grande considerazione la mia opinione, ma non ho mai scelto un club per lui in base alla città o al clima preferito e non cercherò mai di farlo".

Paulina ha poi concluso mettendo in chiaro le cose: "Qualsiasi posto al mondo, che consenta a mio marito di crescere, essere felice e realizzare i suoi sogni, è perfetto per me. Le decisioni sui nuovi club in cui giocare sono prese esclusivamente da lui insieme al suo entourage, che si preoccupa solo della sua crescita e del suo benessere".

La sexy moglie di Piatek non allieterà più la vista dei tanti tifosi del Milan al Meazza e ora saranno i supporter dell'Herta Berlino a poterla ammirare allo stadio. La donna ha un buon seguito sui social con oltre 85.000 follower che non perdono tempo per commentare le sue tante foto sexy e mai volgari che la ritraggono in momenti della vita quotidiana e lavorativa.



