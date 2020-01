Amadeus: "Ecco perché Monica Bellucci non sarà a Sanremo"

Mancano ormai pochi giorni all'inizio della settantestima edizione del Festival di Sanremo. La kermesse in arrivo verrà condotta, quest'anno, da Amadeus e sarà trasmessa dal 4 all'8 febbraio, su Rai 1. E, intanto, si sono già sollevate delle prime polemiche sull'evento. Come quella esplosa circa l'affaire Monica Bellucci. La modella e attrice italiana nata a Città di Castello e classe 1964 ha, recentemente, fatto parlare di sé per il suo "forfait" dato al Festival di Sanremo 2020. E ad annunciare la sua assenza alla kermesse è stata lei stessa, in un comunicato diramato dal suo ufficio-stampa. "Il signor Amadeus -queste sono le parole con cui l'ormai mancata "valletta" ha ufficializzato la sua non partecipazione a Sanremo- e io ci siamo incontrati mesi fa, ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo, per cause maggiori non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un'altra possibilità nel futuro". In molti, soprattutto tra gli utenti sui social, ad oggi si domandano come mai l'attrice italiana e naturalizzata francese sia giunta alla scelta di disertare il Festival. E a dare una risposta al grande punto di domanda in questione, ci ha pensato proprio il neo direttore artistico di Sanremo, Amadeus.

In un'intervista concessa a Oggi magazine, il conduttore Rai originario di Ravenna e classe 1962 ha, infatti, voluto rompere il silenzio sul caso tanto discusso circa il suo Festival: "Monica Bellucci? Purtroppo, c’è stato un problema legato ad artisti francesi che avrebbero dovuto accompagnarla. Non è facile come può sembrare da fuori, ci sono tante cose da incastrare, non c’è la lampada di Aladino, la sfreghi dici Madonna e appare Madonna” .

Nonostante l'affaire Bellucci, il volto Rai si è, però, detto carico e motivato, in vista della sua prima conduzione della gara della canzone italiana. “Ma sa una cosa? -ha, quindi, aggiunto, incalzato dalle domande della nota fonte-. Sono esattamente le cinque serate che volevo con gli ospiti che desideravo, non ho un rammarico o un sogno non realizzato. Anzi, non mi aspettavo di poter avere Tiziano Ferro tutte le sere”.

Oltre a Monica Bellucci, anche Salmo non sarà a Sanremo 2020

Oltre alla preannunciata assenza di Monica Bellucci, a Sanremo mancherà -tra gli ospiti previsti all'evento- anche Salmo.