Moonlight, quando venne premiato il film sbagliato

Moonlight è un film scritto e diretto da Barry Jenkins che, in Italia, ha debuttato all'interno della cornice della Festa del Cinema di Roma, da dove è uscito vittorioso. In onda questa sera alle 21.10 su Rai Movie, Moonlight ha fatto una vera e propria incetta di premi.

Tra questi vanno senz'altro citati i tre premi Oscar: per il miglior attore non protagonista, la miglior sceneggiatura non originale e per il miglior film. Si tratta della prima pellicola a tema Lgbt a vincere l'ambita statuetta, ma questo record è stato messo in ombra da una cerimonia di premiazione davvero imbarazzante agli Oscar 2017.

Moonligh, la trama

Prodotto da Brad Pitt, Moonlight racconta la vita di Chiron, sin dall'infanzia (Alex Hibbert) fino all'età adulta (Trevante Rhodes). Figlio di una madre troppo occupata a drogarsi e prostituirsi per occuparsi di lui, Chiron cresce sotto la guida di uno spacciatore. Questo non gli impedisce di essere costante vittima di bulli che lo perseguitano, costringendolo persino a dormire in una stazione ferroviaria.

L'unica traccia di gioia nell'adolescenza di Chiron è data dalla presenza dell'amico Kevin (Jaden Piner): il rapporto permetterà a Chiron di far luce sulla propria omosessualità. Tuttavia per il ragazzo le cose non vanno affatto come previsto: a seguito di una reazione all'ennesimo attacco dei bulli il ragazzo viene arrestato e spedito in riformatorio. Anni più tardi, da adulto, lavora ad Atlanta come spacciatore, ma il passato non ha smesso di rincorrerlo.

Moonlight e la terribile notte degli Oscar

Moonlight è un film struggente, che vuole raccontare soprattutto i soprusi subiti da un ragazzo facente parte di una minoranza. Tuttavia di questo film rimarrà indelebile né la storia né il valore artistico, quanto l'imbarazzo provato durante la cerimonia alla notte degli Oscar nel 2017. Una cerimonia che ha portato imbarazzo tanto agli Academy Awards - l'associazione che consegna i premi - quanto a tutti i diretti interessati.

Questo perché durante la cerimonia venne annunciato il film sbagliato. Nella notte del 26 febbraio 2017, sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles salgono Warren Beatty e Faye Dunaway, due artisti internazionali che tanto hanno dato al mondo della settima arte. Il loro compito è quello di annunciare il film vincitore del premio Oscar come miglior film dell'anno. Dopo un teatrino tra i due, Faye Dunaway annuncia che il vincitore è La La Land, il film di Damien Chazelle con Ryan Gosling ed Emma Stone.

Regista, produttori e cast di La La Land salgono sul palco per ritirare il premio. Cominciano i soliti e tradizionali discorsi di ringraziamento e tutto sembra procedere come al solito quando, di punto in bianco, viene annunciato lo sbaglio. "C'è stato un errore," si sente dire in sottofondo. "Devono aver letto la scheda sbagliata". Il produttore di La La Land invita il cast di Moonlight a salire sul palco, dichiarando ripetutamente che non si tratta di uno scherzo.

Quando alla fine il cast di Moonlight sale sul palco, Warren Beatty si avvicina al microfono e spiega, secondo lui, cosa è successo. Afferma: "Ho aperto la busta ed era quella che diceva Emma Stone, La La Land." Infatti, poco prima dell'annuncio del vincitore per il miglior film, era stato dato il premio Oscar a Emma Stone come protagonista per La La Land. Secondo Warren Beatty, dunque, lui e Faye Dunaway avevano ancora tra le mani la busta inerente la migliore attrice e questo li ha spinti ad annunciare il film sbagliato.

