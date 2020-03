Moreno Merlo: "Ho avuto un flirt con Veronica Graf, ma non ho tradito la Caruso"

Negli studi di Pomeriggio Cinque è tornato ospite Moreno Merlo che, dopo aver ampiamente discusso sulla fine della relazione con Paola Caruso, si è confrontato con Veronica Graf.

Tra Merlo e la Graf, qualche mese addietro, iniziò a circolare un gossip secondo cui Moreno avrebbe tradito la “Bonas” proprio con Veronica. Barbara d’Urso, quindi, ha deciso di mettere i due protagonisti della cronaca rosa uno di fronte all’altra per indagare meglio sui pettegolezzi e scoprire dove si nasconde la verità.

Se fino a qualche tempo fa Moreno aveva dichiarato di non aver avuto mai alcun tipo di relazione con Veronica, la situazione sembra essersi ribaltato in seguito alle ammissioni della ex gieffina che, interrogata dalla conduttrice, ha ammesso di aver avuto un brevissimo flirt con l’ex di Paola Caruso. “ Veronica non è una mia ex, io non sono fidanzato con nessuno – ha esordito Merlo, accusando la Graf di essersi inventata una relazione con lui - . Si è inventata tutto, io sono diventato il capro espiatorio di tutto ”.

L’ingresso della ragazza negli studi Mediaset non è stato accolto positivamente da Moreno, che ha lasciato a lei la possibilità di raccontare la sua verità sulla loro presunta storia. Veronica, che dopo il gossip ha spiegato di essere volata a Londra e di essersi fidanzata ufficialmente con un altro uomo, ha confermato che lei e Merlo si sono visti. “ Non la reputo una storia. In realtà lo conosco dal 2016 e, anche all’epoca, uscivamo insieme – ha iniziato a rivelare lei - . Diciamo che abbiamo avuto un flirt ”.

Merlo, quindi, si è visto costretto a ritrattare sulle precedenti affermazioni. “ Ho avuto un flirt con lei, ma non un fidanzamento – ha ammesso lui, iniziando ad accusare Veronica di aver organizzato il gossip - . Sono andato a prenderla in stazione, ma lei aveva chiamato i fotografi. Il giorno dopo ho visto le foto e mi sono confrontato con lei ”.