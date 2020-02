Morgan lo insulta, Bugo va via. E Amadeus squalifica il duo

Incredibile, c’è da dirlo, al Festival di Sanremo. Morgan e Bugo arrivano sul palco dell’Ariston intorno alle due di notte per il brano Sincero. Morgan, non propriamente lucido, inizia a cantare un testo chiaramente contro Bugo accennando a "brutte intenzioni e le maleducazioni, la tua brutta figura di ieri sera (nella serata delle cover, ndr), la tua ingratitudine e la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa".

Una scena surreale. Bugo ha preso il foglio con il testo ed è uscito dal palco. Morgan lo ha seguito, sparendo dietro le quinte. Amadeus prima smarrito poi più sicuro, ha ripreso le redini dello show in mano, subito aiutato da Fiorello. Qualche battuta. Poi è arrivata anche Antonella Clerici e lo show è ripreso normale all’apparenza. Dopo Nigiotti, Elettra Lamborghini e Masini, Amadeus annuncia che la coppia Bugo e Morgan è stata squalificata a norma di regolamento. "Non sono più all’Ariston, quindi si tratta di defezione".

Una rarità nella storia del Festival di Sanremo. E dispiace più per Bugo che per Morgan. Secondo alcune voci autorevoli raccolte all’Ariston, Morgan ha fatto ostruzione a Bugo per tutta la settimana. E che i rapporti tra di loro non fossero distesi si era intuito anche sul palco. Adesso la loro partecipazione alla settantesima edizione del Festival è terminata. Per Morgan è la seconda volta che crea un caso clamoroso al Festival. Per Bugo, invece, è la prima.