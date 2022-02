Morgan in imbarazzo per la domanda sui rapporti omosessuali: "In che senso?"

Gli eccessi, le droghe, Sanremo, le donne. L'intervista rilasciata da Morgan a Belve ha fatto un ampio giro nella vita del cantautore milanese con un botta e risposta serrato. L'artista non si è sottratto alla raffica di quesiti che Francesca Fagnani gli ha posto durante la chiacchierata di un'ora. E non sono mancati i momenti imbarazzanti e persino lo scontro.

Marco Castoldi, in arte Morgan, è partito forte definendosi una " rockstar poco capricciosa " con il difetto di parlare troppo e il pregio di avere un'anima compassionevole. Dei colleghi ha parlato senza timori: " Ho pochi amici veri tra i colleghi, perché non mi capiscono. Hanno paura o forse sono invidiosi" . Ma sul tema delle droghe il cantautore ha tirato il freno a mano, arginando gli assalti curiosi di Francesca Fagnani. La giornalista ha riportato una sua dichiarazione su un periodo "allucinate nel quale avrebbe voluto disintossicarsi". Morgan ha così replicato: " Dalla società. Non da altro. Non amo le dipendenze, come fa un uomo libero ad averle. Io sono indipendente. L'unica dipendenza che ho è con chi mi stira le camicie ".

La conduttrice lo ha però incalzato: " Dichiarò di usare crack come antidepressivo ". E Morgan non ha voluto dare spazio all'argomento: " Sono affari miei, le esperienze le abbiamo fatte tutti, l'uso di droghe non è nulla in confronto alla squalifica da Sanremo. Uno va a prostitute, uno gioca d'azzardo... Io non parlo di cosa faccio quando vado a casa. Voglio essere giudicato per quello che faccio con la musica" . Francesca Fagnani ha insistito, ma Castoldi ha chiuso seccato: "A lei interessa il discorso sulla droga, a meno no. È talmente immorale, sono pieno di risorse che se lei vuole parlare di questo non vuole prendermi sul serio ".

I toni si sono invece distesi quando, a sorpresa, la giornalista ha chiesto a Morgan se si fosse mai innamorato di un uomo. L'artista ha risposto confermando di esserlo stato solo " artisticamente " e la Fagnani ha rincarato la dose: " Invece esperienze omosessuali ne ha mai avute? ". Sulle prime Morgan ha negato poi ha iniziato a scherzare con la conduttrice: " Mai avute, nel senso che... non posso dirlo ". Il cantautore è scoppiato a ridere e la giornalista ha tradotto la sua reazione in un "sì", salvo poi chiedergli più esplicitamente " È mai stato con un uomo? Vuole fare il pudico? ".