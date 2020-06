Morgan: "Mi stavo disintossicando ma ci sono ricaduto"

Il periodo che Morgan sta attraversando viene descritto dallo stesso artista come “allucinante” e, nonostante la gioia per la nascita della terza figlia, Maria Eco, Castoldi confessa di aver bisogno di una “cura disintossicante”.

La richiesta di aiuto avviene attraverso le pagine del settimanale Oggi, cui Morgan ha confidato di essere ricaduto nelle dipendenze a causa di una serie di eventi negativi che lo hanno particolarmente segnato. Primo fra tutti, l’addio da parte della ex compagna Angelica che lo ha “lasciato come un cane”.

Sarebbe stata proprio questa la situazione che avrebbe fatto ricadere Morgan nelle dipendenze dalle quali stava uscendo grazie all’aiuto della ex e dei medici. “ (Mi stavo disintossicando, ndr) Angelica (la ex fidanzata che, dice, non gli è permesso più di vedere, ndr) è l’unica che era riuscita a convincermi… Mi ha lasciato come un cane, e io sono ricaduto – ha confessato Marco Castoldi al settimanale - . Questa è la verità. Finché c’era lei ce la facevo, ce la stavamo facendo. Con dei medici che mi seguivano, e che poi mi han detto che dovevo riuscirci da solo ”.

Ad oggi, dunque, la situazione psicologica di Morgan sembra essere molto precaria. “ E ora? Sono molto demoralizzato, abbattuto, mi è venuta a mancare la molla, lei era il mio riferimento spirituale. Ovvio che uno deve farcela autonomamente, ma questo mi ha dato una mazzata pazzesca – ha aggiunto, sostenendo di poter riuscire a riemergere e a superare le dipendenze solo in un modo - . Perciò dico: accendiamo le telecamere. Ho bisogno di una motivazione, così non posso ingannare il pubblico. Vorrei documentare passo per passo che sto uscendo dalla dipendenza, già da adesso… Ci vuole forza, lo so. Ma io sono come Cristo, ho una forza pazzesca ”.

La “cura disintossicante” di Morgan, a suo dire, sarebbe proprio la tv. “[...] Vorrei le telecamere addosso, in modo tale che potesse essere vista da tutti; così i miei detrattori non avrebbero più niente da dire. Basta ”, ha aggiunto.