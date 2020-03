Morgan papà per la terza volta, è nata la figlia Maria Eco

In un momento così particolare per l’Italia, Morgan gioisce per la nascita della terza figlia, Maria Eco Castoldi, la prima dalla compagna Alessandra Cataldo.

Dopo una serie di rumors sulla gravidanza della donna, il cantante aveva deciso di uscire allo scoperto annunciando di essere pronto per diventare papà per la terza volta: dopo Anna Lou, nata dalla relazione con Asia Argento, e Lara, figlia di Morgan e Jessica Mazzoli, l’artista ha deciso di allargare la famiglia insieme alla compagna che, fino a qualche tempo fa, ha scelto di rimanere lontana dalle luci dei riflettori e dai gossip.

Reduce da una partecipazione a Sanremo assai turbolenta per la lite in diretta dal palco del Teatro Ariston con Bugo, Morgan è stato spesso presente nelle varie trasmissioni televisive, ma ha sempre scelto di non parlare della compagna Alessandra e del figlio in arrivo. La lieta notizia, infatti, è stata annunciata da un caro amico del cantautore, il dj Riccardo Schippa – in arte Ricc Frost – che sul suo profilo Facebook si è congratulato con l’amico e con la Cataldo per l’arrivo della piccola Maria Eco.

“ Benvenuta Maria Eco Castoldi, un momento difficile per nascere ma un motivo in più per gioire! Un abbraccio alla mamma Alessandra e a papà Morgan ”, ha scritto il dj mentre molti amici di quest’ultimo e di Morgan si sono affrettati per complimentarsi pubblicamente con la coppia.

L’arrivo di Maria Eco Castoldi è, infatti, avvenuto in un momento molto particolare per l’Italia che è in piena emergenza coronavirus e, solo qualche ora fa, Morgan era stato avvistato per le strade di Milano in monopattino mentre intonava il brano di Sanremo dedicato a Bugo. Nella giornata di ieri, quindi, Alessandra Cataldo potrebbe aver iniziato ad avvertire i primi sintomi che preannunciano la nascita e, nelle ultime ore, ha dato alla luce la sua prima figlia.

Una gioia immensa per Castoldi che, solo qualche giorno fa, era stato pubblicamente accusato dalla ex Jessica di aver intrattenuto con Alessandra una relazione già ai tempi della sua gravidanza. Ma Morgan ha scelto di non replicare alle accuse della ex compagna, godendosi appieno il momento dell’arrivo della sua terza figlia.