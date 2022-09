"Morta una anziana signora che…". Gassmann nella bufera per il tweet sulla regina

Gran Bretagna in lutto per la morte della regina Elisabetta II. Un evento che ha scosso la comunità internazionale e che entrerà nella storia per diversi motivi. I rappresentanti delle istituzioni italiane hanno manifestato vicinanza alla famiglia reale, stesso discorso per molti volti del mondo della cultura e dello spettacolo. Leggermente diverso, invece, il messaggio dell’attore Alessandro Gassmann. E non sono mancate vibranti polemiche.

Molto attivo sui social network, il figlio del grande Vittorio ha salutato Her Majesty con una punta di ironia: “È morta oggi una anziana signora che mi stava simpatica, ha fatto una vita bellissima e piena di responsabilità, vivendo in castelli e spostandosi a volte in carrozza”. Gassmann, inoltre, ha “normalizzato” la scomparsa della 96enne: “Mi dispiace per la sua morte, come mi dispiace per la morte di chiunque” .

Il post pubblicato dall’interprete de “I bastardi di Pizzofalcone” ha generato aspre polemiche. Molti utenti di Twitter hanno biasimato l’uscita del 57enne. C’è chi ha ricordato le enormi responsabilità di Elisabetta II, chi ha rimembrato l’enorme rispetto riservato al dovere istituzionale, ma anche chi ha denunciato una caduta di stile. Ecco una carrellata di repliche: “Per quanto sia ovviamente condivisibile, il momento e la persona, e altre puntualizzazioni sotto, lo rendono un po’ stonato rispetto al tuo solito”, “Dispiace assistere a tanta superficialità da parte di chi solitamente si distingue per sensibilità”, “Scritto così potrebbe essere lo svolgimento di un terma di prima elementare. Altrimenti non si spiega, né s'accetta” .

Come spesso accade nell’era dei social, c’è anche chi va oltre. Un utente, infatti, ha attaccato frontalmente l’attore capitolino: “Io invece se muori tu stappo una bottiglia” . Gassmann ha preferito non alimentare la tensione, optando per una risposta ironica: “Vi do la buona notte con questo tweet, che porta bene” .