È morta Donatella Raffai. Quel dolce gesto delle nozze un anno fa

La televisione italiana dice addio a un altro volto storico del piccolo schermo quello di Donatella Raffai. La giornalista, prima conduttrice del popolare programma di Rai Tre "Chi l'ha visto", è morta a 78 anni dopo avere combattuto una lunga malattia.

La notizia della sua scomparsa è stata data dal marito, Sergio Maestranzi, collega ed ex regista Rai, che aveva deciso di sposare soltanto un anno fa dopo oltre trent'anni passati l'uno al fianco dell'altra: " Il nostro è stato un grande e meraviglioso amore, Donatella era una donna generosa e riservata" . Negli anni '70 la Raffai inizia a lavorare in Rai con la conduzione di alcune trasmissioni radiofoniche tra le quali "Voi e Io" e "Radio anch'io". Negli anni '80 sceglie la televisione e diventa autrice e conduttrice di trasmissioni di attualità come "Telefono giallo" e "Posto pubblico nel verde". La grande occasione arriva, però, con la conduzione di "Chi l'ha visto" nel 1989. Il programma riscuote un grande successo con ascolti record e la giornalista vince addirittura il Telegatto e l'Oscar Tv come personaggio femminile dell'anno.

Nel 1991 scegli di lasciare "Chi l'ha visto" (dove torna qualche anno dopo) per dedicarsi ad altri progetti televisivi sempre sulla terza rete e poi su Rai Uno con "Anni d'infanzia" e "Lasciate un messaggio dopo il bip". Nel 2000 Donatella Raffai decide di lasciare il piccolo schermo. Sul suo addio alla tv vennero spese molte parole e oggi il marito chiarisce: " Aveva deciso a un certo punto di allontanarsi dalla tv e di dedicarsi alla vita privata, sono state dette date cose, ma è tutto molto semplice ".

Come annunciato dalla famiglia, i funerali di Donatella Raffai si svolgeranno venerdì 11 febbraio a Roma alle ore 12,30 nella chiesa parrocchiale di via Flaminia vecchia. " La bara sarà esposta al pubblico in chiesa per mezz'ora prima della funzione ", ha fatto sapere il marito della conduttrice. La Raffai lascia due figli gemelli adulti e i nipoti. Sentito il cordoglio di amici e colleghi, anche dalla redazione di "Chi l'ha visto", che sui social l'ha salutata con affetto e stima.