Addio all'attrice di Zelig Anna Maria Luceri

Se n'è andata alla giovane età di 48 anni Anna Rita Luceri l'attrice comica del trio pugliese "Ciceri e Tria", entrato a far parte da pochi mesi nel cast di "Zelig". Stando a quanto si apprende dai media locali, una decina di giorni fa alla performer pugliese era stato diagnosticato un male incurabile. La triste notizia è stata ufficializzata su Facebook dalle sue colleghe, Carla Calò e Chicca Sanna, con una foto postata ieri sera sui social.

Chi era l'attrice

Anna Rita Luceri, 48 anni, era originaria di Martano, un paesino di 8mila abitanti nella provincia di Lecce. Giovanissima, insieme alle due colleghe Carla Calò e Francesca (Chicca) Sanna, aveva fondato il trio comico "Ciceri e Tria". Simpatica e dotata straordinario talento, l'attrice ha calcato numerosi palcosceni portando a teatro un esempio autentico di "comicità made in Sud". In televisione ha partecipato a molteplici programmi, in onda sia sulle reti locali pugliesi sianazionali. Tra le tante apparizioni televisive, quella al talent show di Mediaset "Tu sì que vales" e al programma condotto da Barbara D'Urso "Domenica Cinque". Il trio comico ha fatto parte anche del cast di "Colorado" e "Zelig".

Il ricordo