Morta Mary Alice: addio all'attrice di Malcolm X e Matrix Revolutions

Altro lutto nel mondo del cinema e del teatro americano. L’attrice Mary Alice è morta mercoledì a New York. La notizia è stata confermata dal dipartimento di polizia locale ai microfoni di Deadline. Le autorità non hanno rilasciato ulteriori informazioni sulle cause del decesso. La sua età rappresenta ancora un mistero: secondo alcuni report aveva 80 anni, secondo altri ne aveva 86.

Nata a Indianola, nel Mississippi, Mary Alice è stata uno dei punti di riferimento del popolo nero nelle scene di Off Broadway e Broadway, molto attiva tra teatro, piccolo e grande schermo. Uno dei suoi ruoli più amati è stato quello di Lettie Bostic nella sitcom “Tutti al college” (“A Different World”, spin-off de “I Robinson”), senza dimenticare le partecipazioni nella serie “Cosby” e “Io volerò via” (“I’ll Fly Away”). Grazie a quest’ultimo prodotto, nel 1993 si è assicurata il premio Emmy per la miglior attrice non protagonista in una serie drammatica.

Alice ha speso buona parte della sua carriera nei teatri americani. L’esordio datato 1969 in “No Place To Be Somebody”, due anni più tardi il primo ruolo da protagonista. Nel 1987 ha vinto un Tony Award per la miglior attrice non protagonista in uno spettacolo nell’opera teatrale “Fences”, considerata uno dei capolavori del drammaturgo August Wilson e della letteratura teatrale afroamericana. Successivamente, nel 1995, la partecipazione in “Having Our Say”, con tanto di candidatura ai Tony Award come miglior attrice protagonista in uno spettacolo. Nel 2000, invece, è stata inserita nell’American Theatre Hall of Fame.

Mary Alice ha avuto ampio spazio anche sul grande schermo, i suoi ruoli più iconici sono legati a pellicole come “Matrix Revolutions” (nel ruolo dell'Oracolo, al posto della defunta Gloria Foster), “Il falò delle vanità”, “Malcolm X” e “Un mondo perfetto”. L’addio alle scene risale al 2005.