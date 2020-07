Morti i gemelli siamesi più longevi del mondo: avevano deciso di non separarsi

Ronnie e Donnie Galyon, i gemelli siamesi più vecchi del mondo, sono morti insieme nella loro abitazione in Ohio all'età di 68 anni. Dall'età di tre anni, dopo aver superato ogni previsione di sopravvivenza, erano diventati protagonisti come "fenomeni da baraccone" del circo itinerante americano di Ward Hall, entrando addirittura nel Guinness dei Primati come gemelli siamesi più longevi del mondo.

Nati il 28 ottobre del 1951 Ronnie e Donnie Galyon erano venuti alla luce uniti all'altezza del bacino ma con testa, cuore, braccia e gambe indipendenti. La fusione, evento raro che si verifica una volta ogni 200mila nascite, li aveva uniti dal busto all'inguine. In comune avevano diversi organi, un tratto digestivo inferiore, l'estremità maschile e il retto, tutti organi che avrebbero impedito loro di essere separati chirurgicamente. Contro ogni probabilità di sopravvivenza, i fratelli siamesi Galyon hanno invece avuto una vita longeva e felice, come hanno detto loro stessi in numerose interviste televisive.

Ronnie e Donnie Galyon hanno vissuto i primi due anni di vita nell'ospedale dove mamma Eileen li ha dati alla luce tra l'incredulità di infermiere e dottori. Per mesi i medici hanno studiato e lottato per trovare un modo per separarli chirurgicamente, una soluzione che li rendesse indipendenti e in grado di avere una propria vita in modo sicuro. Nessun dottore, però, è stato in grado di garantire alla famiglia Galyon la sopravvivenza all'intervento, portando i genitori a rifiutare l'operazione. Nonostante le possibilità avute nei decenni successivi, Ronnie e Donnie non si sono mai voluti separare chirurgicamente, riuscendo a condividere - seppur nelle difficoltà - una vita da siamesi faccia a faccia.