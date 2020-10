Addio al chitarrista Eddie Van Halen, leggenda della musica rock

Eddie Van Halen non ce l'ha fatta. Il chitarrista è morto dopo una lunga battaglia contro il cancro e a darne notizia è stato il sempre ben informato sito americano TMZ. Il miusicista aveva 65 anni e da anni combatteva contro un tumore alla gola. Van Halen si è spento al St. John0s Hospital di Santa Monica poche ore fa.

Come riporta il sito americano, il chitarrista ha avuto un repentino peggioramento nel corso delle ultime 72 ore, quando è stato chiaro che la sua lotta non sarebbe durata ancora a lungo. Infatti, le cellule tumorali avevano colpito anche il cervello e altri organi, accelerando il decorso della malattia. Al suo fianco durante tutti i giorni del ricovero ci sono sempre stati sua moglie Janie e il loro figlio Wolfang. Non è voluto mancare nemmeno Alex, fratello di Eddie e batterista.

Van Halen conviveva da oltre 10 anni con un tumore. Negli ultimi mesi era spesso stato ricoverato per i trattamenti nel tentativo di combattere la malattia e cercare di superarla. Alcuni ricoveri erano stati necessari anche per altri interventi, come un'operazione all'intestino lo scorso novembre. Recentemente si era sottoposto a un'ennesima sessione di chemioterapia. Per 5 anni, inoltre, Eddie Van Halern ha viaggiato spesso tra gli Stati Uniti e la Germania per sottoporsi a trattamenti sperimentali in uno dei centri europei più all'avanguardia nella cura di questa patologia. Le ha provate tutte, ma purtroppo il tumore non gli ha dato scampo.

Per tantissimi anni, Eddie Van Halen è stato un fumatore incallito ma soprattutto negli ultimi tempi sosteneva che il suo tumore non era figlio di quella cattiva abitudine ma del plettro in metallo che per lungo tempo ha tenuto in bocca quando suonava. Impossibile stabilire quale possa essere la causa, e forse non ha nemmeno importanza, adesso, cercarla. Eddie Van Halen, nonostante il tumore, ha continuato a esibirsi in concerto e a reare musica insieme a uo figlio Wolfang, che nel 2006 è diventato il bassista dei Van Halen.

La morte di Eddie Van Halen arriva a una settimana da quella di Mark Stone, storico primo bassista dei Van Halen. Anche lui è stato ucciso da un tumore, che gli era stato diagnosticato diversi anni fa. Lascò la band per divergenze artistiche, problemi che spesso nascono all'interno dei grandi gruppi, ma il suo ricordo è sempre stato indelebile nei fan e nei sostenitori dei Van Halen, che oggi sono rimasti orfani nella loro bandiera.