La folle festa di Fabrizio Corona: che cosa è successo a casa sua

Guai in vista per Fabrizio Corona che la scorsa notte si è visto piombare in casa i Carabinieri per un accertamento. Tutta colpa, sembrerebbe, della musica alta e del via vai di persone nell'abitazione milanese dell'ex re dei paparazzi che, dallo scorso febbraio vive in regime di detenzione domiciliare.

Come riporta il Corriere della Sera, i carabinieri sarebbero stati chiamati da alcuni vicini di casa dell'ex re dei paparazzi, stanchi della musica alta e degli schiamazzi nel cuore della notte e del via vai di persone nella casa situata in piazzale Susa. All'arrivo, però, i militari non avrebbero trovato alcuna musica ma cinque giovani, tre donne e due uomini, in compagnia di Fabrizio Corona. Un fatto di poca rilevanza salvo che Corona sta scontando gli arresti domiciliari come residuo della sua pena detentiva.

Non è la prima volta che Fabrizio Corona "sgarra" alle ferree regole giudiziarie imposte dalla sua condanna. Lo scorso 29 marzo, in occasione del suo 46esimo compleanno e in piena quarantena, aveva aperto le porte del suo appartamento per festeggiare la ricorrenza con alcuni amici, il figlio Carlos Maria e l'ex compagna Nina Moric. Una serata all'insegna del divertimento che aveva scatenato l'ira del popolo social soprattutto per la violazione dell'isolamento sociale e che aveva fatto scattare il campanello d'allarme alle forze dell'ordine per la inosservanza delle disposizioni legate ai domiciliari. Anche le ripetute visite del suo personal trainer erano finite nel mirino dei giudici che avevano richiamato all'ordine Corona dal Tribunale (che gli aveva intimato il rispetto delle prescrizioni) e multato il suo allenatore. I mesi sono passati ma oggi la storia sembra ripetersi.

Spetterà ora al tribunale valutare la rilevanza dell'accertamento compiuto dai militari della Radiomobile che, secondo quanto riportato dal quotidiano, si è già ripetuto più volte di recente sempre con segnalazione dei vicini di casa. A fornire ulteriori prove sul giro di feste e serate che si consumano nell'appartamento di Fabrizio Corona, ci sarebbero anche alcuni video pubblicati da Corona sui suoi canali social. Scatti e filmati che lo immortalano, circondato da amici e collaboratori, durante riunioni, serate e cene in allegria.