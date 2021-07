Le musiche di Morricone al faro di Bibione

Un concerto unico quello che si terrà al Faro di Bibione domani. Per la prima volta 120 artisti, tra coro e orchestra, porteranno le grandi melodie del Maestro Ennio Morricone in riva al mare, sulla spiaggia della splendida località turistica veneta. Il Maestro Diego Basso dirigerà l'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, il Coro Lirico Opera House e il Coro pop Art Voice Academy, con la partecipazione del soprano Claudia Sasso, nel suo celebre Omaggio a Ennio Morricone, definito «uno degli omaggi più autentici al compositore romano». Il progetto è stato ideato da Diego Basso nel 2004 arrivando ad essere scelto alla Città di Guangzhou in Cina per il Concerto di Natale della stagione musicale 2015/2016.

Nella serata di Bibbione una scaletta di brani scelti delle più celebri colonne sonore, selezionate tra le oltre 400 che Morricone ha composto. Musiche che sono radicate nella memoria collettiva come le scene di film che hanno contribuito a far diventare celeberrime. Dalla lunga e incomparabile collaborazione con Sergio Leone fino alla produzione cinematografica più recente.

«Eseguire con l'Orchestra una musica che prima ancora che per il cinema è concepita in quanto musica in sé stessa, per gli artisti e per il pubblico, è una esperienza per l'anima capace di commuovere e liberare emozioni uniche» ha spiegato Diego Basso.

«Ecco perché l' Omaggio a Ennio Morricone - continua Basso - è un progetto musicale che ho desiderato portare sempre in luoghi particolari e suggestivi».

Il Faro di Bibione, circondato dall'oasi naturalistica, sul mare, risponde perfettamente a queste qualità. Bibione a breve accoglierà anche il concerto Diego Basso Direttore d'Orchestra PLAYS QUEEN, che si svolgerà il 16 agosto 2021, con la partecipazione straordinaria del chitarrista Stef Burns. RedSpet