Myrta Merlino: "Tardelli? Lo vedo per strada e con la mascherina"

In una intervista rilasciata al settimanale Oggi, la giornalista Myrta Merlino racconta l'amore ai tempi della quarantena: "Con Marco Tardelli ci siamo incontrati in fila alla farmacia, a distanza e con la mascherina".

In questi giorni di isolamento per l'emergenza Covid-19, l'apprezzato volto della trasmissione L'aria che tira è costretta a rimanere lontana dal suo fidanzato, l'amatissimo campione di calcio Marco Tardelli. I due, pur frequentandosi da tempo, non hanno mai scelto di convivere e quindi le norme imposte dalle autorità politiche e sanitarie costringono loro alla lontananza, proprio come tutti quelli che non hanno la stessa residenza.

Dalle pagine di Oggi, Myrta Merlino esplicita tutta la sua nostalgia per le giornate passate con Tardelli nell'era pre-coronavirus: "Mi manca molto. Prima il weekend era tutto per noi, ora non si può". Ma i due, innamorati e furbi come due adolescenti, hanno trovato un escamotage per incontrarsi, pur rispettando tutte le norme di sicurezza: "La verità è che abitiamo vicinissimi e pur di vederlo approfitto delle commissioni".

Myrta Merlino spiega nel dettaglio il loro innocuo trucchetto: "Ieri dovevo andare in farmacia, gli ho dato appuntamento per strada. Ci siamo incontrati in coda, ma a distanza e con la mascherina". Alle norme di sicurezza la coppia non è disposta a rinunciare: "Marco è svizzero dentro, le regole sono regole e non si sgarra". "Sarà l’eredità di una vita da sportivo", sentenzia la conduttrice.

La descrizione di questo incontro fugace, è l'occasione per una domanda su un eventuale matrimonio tra Myrta Merlino e il campione del mondo: "Vediamo, in questo momento come si fa a fare progetti?". "Però è vero che l’emergenza ci ha aperto gli occhi su tante cose, ti viene da pensare 'ho una cosa bella, me la devo tenere stretta'", aggiunge possibilista la donna.

A vivere questo amore "come una ragazzina" non è solo Myrta, anche Marco si dimostra molto "possessivo" e amorevole nei confronti della donna: "In questo momento è soprattutto preoccupato per me, perché continuo a uscire, a lavorare". E le notizie di questi giorni fanno salire l'apprensione di Tardelli: "Quando l’altro giorno si è saputo che Lucia Annunziata non stava bene mi ha chiamato subito: 'Vedi, sei matta, non dovresti più andare in onda, è pericoloso!'".

Ma Myrta Merlino non vuole preoccuparsi troppo dei problemi del presente e preferisce guardare con speranza al futuro. Se il primo abbraccio sarà riservato a suo papà, la prima vacanza sarà tutta per lei e per Tardelli: "A Pantelleria, con Marco. Abbracciati a guardare i gabbiani e a respirare il mare".