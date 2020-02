È nata Ludovica Allegra: la famiglia Valli si allarga

Nuovi festeggiamenti in casa Valli. Eleonora Valli, sorella delle più famose Beatrice e Ludovica, è sempre stata lontana dai riflettori, scegliendo una vita un po’ più riservata con il suo compagno Luca Babbini. L’abbiamo vista in trasmissione ad entrambe le scelte, dopodiché niente più. Oggi, però, la protagonista è indubbiamente lei visto il fiocco rosa che è comparso alla sua porta.

Come ricordiamo, l’annuncio della gravidanza è arrivato la scorsa estata ed è stata proprio Eleonora a darne la lieta notizia tramite il suo account Instagram: "Diciamocelo le cose inaspettate sono sempre le più belle. Ricominceremo da capo, ma sempre insieme. E forse ricominciare da capo sarà tosto, ma avremo fatto la cosa più bella al mondo, avremo dato amore, a chi già amore ne aveva da morire. Moltiplicheremo tutto questo per voi. Aspettando te” . Poi arriviamo ad oggi. Già mamma di Carlo Alberto, nelle ultime ore Eleonora ha dato alla luce la sua secondogenita che, curiosità, porta il nome di una delle zie. La piccola si chiama infatti Ludovica Allegra.

L’annuncio è arrivato proprio su Instagram, seguito a ruota dalla sorella Beatrice. Anche lei, futura moglie di Marco Fantini, è in dolce attesa. E anche lei di una femminuccia. Già mamma di Alessandro, nato da una relazione precedente, e di Bianca, avuta dall’attuale compagno e futuro marito Marco, Beatrice è quindi incinta per la terza volta. "26-02-2020. Benvenuta Ludovica allegra! Guardate bubi come la guardava! Speriamo che prenda così anche l’arrivo della sorellina!" , ha scritto Beatrice Valli a corredo del post.

Poi le prime parole di Eleonora Valli dopo il parto: "Noi stiamo bene. Vi volevo almeno ringraziare perché non riuscirò a rispondere a tutti i messaggi, però vi ringrazio con il cuore. Noi stiamo bene, grazie a tutti per gli auguri. Presto vi aggiornerò su questo giorno indimenticabile!" . Emozionatissima anche la zia Ludovica che, oltre a mostrare le prime foto della neomamma bis e della nuova arrivata in famiglia, ha dato il lieto annuncio ai suoi followers: "Tutto di corsa perché noi stiamo già rientrando a Milano, voi non lo sapete ma tra qualche giorno è il mio compleanno e tre mesi fa abbiamo deciso di partire proprio a cavallo del mio compleanno. Non so se sono coincidenze o destino, fortunatamente Ludovica mi ha aspettata a nascere perché io sono arrivata oggi e dopo mezz’ora è nata. Domani non ci sarei potuta essere, sono troppo felice. Sta benissimo, mia sorella sta bene, la bimba è bellissima e niente, sono molto molto contenta" .

