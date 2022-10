"Hanno passato la notte insieme": Michelle Hunziker e Trussardi ci riprovano?

Prima si lasciano, poi si riprendono. E così via. Nella valle di lacrime di questo 2022 all'insegna del gossip e delle separazioni, pare (i condizionali sono d'obbligo) che una coppia vip stia tornando sui propri passi: quella composta da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. E a sgamarli è stata (come al solito) la rivista diretta da Alfonso Signorini, Chi. " Tomaso ha trascorso la notte a casa di Michelle. Tra i due sta rinfocolando l'amore ", si legge sulla copertina del settimanale, che ha immortalato l'imprenditore uscire dall'appartamento milanese della showgirl di mattina presto, dopo essere arrivato la sera precedente. A fare riavvicinare i due sarebbe stata la gravidanza di Aurora, che avrebbe aperto gli occhi alla Hunziker. " L'amore, quello vero, no, non era mai finito. Bocche cucite, al momento, da parte dei diretti interessati: ma sappiamo che la costruzione di questo nuovo amore non può essere smentita ", puntualizza Chi. E visto come è andata a finire con la gravidanza della piccola Ramazzotti, c'è da scommetterci.

Chi invece non riesce a sorridere è Luisa Peterlongo, la madre di Ginevra Lamborghini. Dopo la squalifica dell'ereditiera bolognese per le orrende frasi pronunciate contro Marco Bellavia, la donna ha affidato ai social network un messaggio personale per difendere la figlia. Giustificarla è impossibile (e se lo dice anche la madre...) ma l'ondata di odio social che si è scatenata nei suoi confronti ha passato il limite: " Non la giustifico, ma come mamma in questo momento soffro anche per lei. Ginevra è un'anima buona ma ha sbagliato ed è finita sul patibolo. Soffro per lei perché è stata data in pasto agli squali…gli stessi che si indignano e gridano "No al bullismo". Non vedo una fine a tutto questo odio ". Perché a passare dalla ragione al torto è un attimo.