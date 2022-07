"Nessun accordo...". Così gli avvocati spartiranno il patrimonio di Totti e Ilary

Il divorzio di Francesco Totti e Ilary Blasi tiene ancora banco nelle chiacchiere sotto gli ombrelloni ma anche negli uffici legali. Sembrava che i coniugi avessero trovato un accordo prima di diramare il comunicato congiunto sul quale, per altro, l'accordo non è stato raggiunto. Le supposizioni attorno all'accordo economico si basavano sul fatto che la coppia avesse avuto molti mesi per agire nell'ombra, visto che la crisi parte da lontano e non è esplosa nelle ultime settimane. Invece, i coniugi Totti non sono ancora riusciti a incontrarsi in un punto comune e così ci vorrà ancora del tempo per capire come verrà spartito l'enorme patrimonio accumulato negli anni ma anche per definire l'assegno di mantenimento per i figli.

Certo, Ilary Blasi durante una delle ultime interviste a Verissimo ha parlato di "du' spicci" e lei stessa è stata ironica nel commentare il patrimonio della famiglia Totti, considerando che solo la villa dell'Eur in cui la coppia ha vissuto negli ultimi anni ha un valore di 10 milioni di euro. E non potrebbe essere diversamente, visti i 25 vani, la doppia piscina, il campo da padel e tutte quelle che gli americani chiamerebbero amenities, che rendono l'immobile un rifugio di lusso. Pare che questa casa resti a Ilary Blasi, che continuerà a vivere qui con i figli, mentre Totti cercherà un alto alloggio. Ma mentre l'ex moglie è volata in Tanzania, lui sta continuando a vivere in quella villa, dalla quale esce pochissimo. A questa casa se ne aggiungono diverse altre, soprattutto una villa a Sabaudia dove i Totti hanno trascorso diverse estati.

Niente mete mondane per la famiglia Totti, che al netto di qualche veloce fuga estiva ha sempre preferito il mare sotto casa, letteralmente. Anche in questo caso non si può certo parlare di un immobile standard, considerando che la villa si trova sulla spiaggia e gode di un tunnel privato che passa sotto le dune di Sabaudia. Molto spesso, i bagnanti hanno visto la coppia scendere in spiaggia come normali turisti, con l'ombrellone e le sdraio sotto il braccio insieme ai figli, un atteggiamento di normalità che ha sempre fatto amare la coppia e che rende la loro separazione ancora più triste per i loro milioni di fan.

Al di là del patrimonio immobiliare in comune, ci sono le società da gestire. Infatti, la famiglia di Ilary Blasi è sempre stata molto attiva negli affari di Francesco Totti, soprattutto in quelli riguardanti la gestione della sua immagine. Anche in questo caso non si tratta proprio di "du' spicci" considerando il personaggio di caratura mondiale, pertanto gli avvocati dovranno trovare un punto di caduta adeguato per far uscire i Blasi dalla sfera dei Totti, rompendo così anche l'ultimo legame in quella che è stata una delle fiabe più belle nella nostra epoca.