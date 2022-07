L'accordo tra Totti e Ilary c'è già: "Assegno mensile a diversi zeri"

I panni sporchi si lavano in famiglia, soprattutto quelli che riguardano la sfera economica. E così, dopo ore di ipotesi e supposizioni, ecco spuntare l'indiscrezione: Ilary Blasi e Francesco Totti avrebbero già raggiunto un accordo sul cospiscuo assegno di mantenimento, che la conduttrice riceverà dall'ex marito alla luce della fine del loro matrimonio. Senza neanche presentarsi davanti ai giudici.

Secondo quanto riportato dal Messaggero Ilary Blasi dovrebbe restare a abitare con i suoi tre figli nella mega villa dell'Eur, dove la famiglia ha vissuto fino a oggi, e dovrebbe ricevere dal Pupone un assegno mensile di mantenimento a diversi zeri. Nell'accordo sarebbe compresa anche una lauta liquidazione per Ilary derivante dalla partecipazione societaria nella Number Five srl e nella Società sportiva Sporting Club Totti. All'orizzonte non si prospetta, dunque, nessuna battaglia legale per spartirsi il patrimonio familiare o la custodia dei figli. L'accordo - raggiunto in via stragiudiziale - si dovrebbe perfezionare entro giovedì, chiudendo la vicenda in appena 48 ore dall'annuncio dell'addio.

Grazie alla nuova procedura della separazione con negoziazione assistita - introdotta nel 2014 - le coppie possono conseguire lo status di separati senza passare dal tribunale e accorciando notevolmente i tempi. Con la procedura tradizionale ci sarebbero voluti, invece, almeno sette mesi e qualche passaggio in tribunale - con tanto di riflettori puntati addosso - per raggiungere un accordo. Mentre con la nuova prassi, una volta ottenuta l'autorizzazione del pubblico ministero e la ratifica degli avvocati delle due parti, la pratica si conclude in circa un mese e mezzo. A tenere saldamente i fili della trattative sono stati gli avvocati, Alessandro Simeone (già legale di Simona Ventura quando si separò da Bettarini) dalla parte della Blasi e Antonio Conte (già legale di Zaniolo e Daniele De Rossi nelle rispettive separazioni) per conto di Totti.

Il quadro dell'intera vicenda sembra essere abbastanza chiaro. Nonostante le smentite della coppia, la crisi dello scorso marzo era vera, ma Ilary e Totti avrebbero preferito prendersi del tempo prima di ufficializzare l'addio per mettersi al tavolino a riflettori spenti. La coppia avrebbe utilizzato gli ultimi quattro mesi per sistemare le carte del divorzio e raggiungere un accordo al riparo dal clamore mediatico. Sempre secondo il Messaggero, le carte legali sarebbero già state firmate e il resto sarebbero solo formalità. Per questo Ilary è volata in Tanzania insieme ai figli e alla sorella Silvia mettendo un punto ai gossip e allontanandosi da tutto.