Il lavoro, il padel e gli amici: la vita di Totti "dopo Ilary" nel suo feudo romano

Dopo i comunicati stampa che hanno definitivamente messo un punto a 20 anni d'amore, è calato il silenzio sul naufragio del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Almeno da parte dei due diretti interessati. Il mondo continua a parlare, a cercare il punto di rottura di quella favola che sembrava indissolubile. Per tanti, la coppia formata dall'ex calciatore e dalla conduttrice era semplicemente Tottieilary, così, tutto attaccato, a sottolineare la percezione di stabilità che trasmettevano i due cittadini di Roma Eur. Per la Capitale è come se fosse scoppiata la royal family. I due hanno scelto di affrontare diversamente questo momento di passaggio dopo la comunicazione al mondo: quando sono state pubblicate le note stampa che annunciavano il divorzio, Ilary Blasi aveva già in tasca un biglietto per la Tanzania per sé, per i tre figli e per la sorella Silvia. Da lì continua a condividere foto e video come se niente fosse accaduto. E Totti? L'ex Capitano della Roma è rimasto nel suo feudo.

Per il Pupone non esiste luogo in cui sentirsi più protetto e al sicuro della "sua" Roma. Francesco Totti in questi giorni vive asserragliato nella sua Eur, il quartire chic della Capitale a sud del centro. È qui che anni fa scelsero di vivere lui e l'ex moglie, in una villa di lusso quotata 10 milioni di euro. Qui è dove continueranno a vivere i suoi figli insieme alla Blasi, mentre lui è alla ricerca di una nuova sistemazione stabile. Certo, gli immobili non mancano al Capitano, che nel suo carnet ha svariate proprietà a Roma, ma non sarà semplice trasferire i ricordi di una vita e di una famiglia.

Nel frattempo, Francesco Totti continua a stare nella villa dell'Eur mentre Ilary Blasi è in vacanza. Il Capitano sta provando a mantenere la sua normale quotidianità, concedendosi nel pomeriggio le sue solite partite a padel al Fight Club all'interno dell'Heaven sporting club, gestito dal suo amico di sempre Vincent Candela. Francesco Totti si sta circondando dei suoi affetti più cari in questi giorni difficili e Roma, la sua Roma, gli fa da cuscinetto. Gli sarebbe stato utile avere accanto i suoi figli ma per i loro bene il Capitano e Ilary Blasi hanno deciso che era meglio mettere molti km tra loro e l'Italia e così Totti deve accontentarsi di vederli solo in videochiamata. Probabilmente al loro rientro li porterà a Sabaudia, dove i coniugi hanno comprato anni fa una villa affacciata sulla spiaggia.

Totti si muove all'interno del suo perimetro di sicurezza, nella comfort zone dell'Eur, tra la casa, i campi dell'Heaven sporting club e le Torri Ligini dove si trova il suo quartier generale. Qui cerca di concentrarsi sul lavoro, per non pensare troppo e per portare avanti gli affari del suo impero. E, forse, nelle prossime settimane potrebbe già celebrare un nuovo matrimonio. O, meglio, ricucire lo strappo con la sua amata Roma giallorossa per rientrare a Trigoria come dirigente.