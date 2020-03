Nicole Grimaudo: "Un ragazzo si tatuò in fronte il mio nome. Rimasi scioccata"

Ospite della trasmissione "I Lunatici" di Radio2 Rai, Nicole Grimaudo ha fatto un salto nel passato, ricordando i suoi esordi televisivi a "Non è la Rai", programma cult degli anni ’90, ideato da Gianni Boncompagni. L’attrice, oggi affermata e sempre più richiesta nelle fiction e nelle pellicole dei registi italiani e internazionali, ha ricordato come l’improvvisa popolarità ottenuta con "Non è la Rai" abbia rischiato di farla impazzire, travolgendola con la sua ondata di successo.

Sono passati più di venticinque anni dall’esordio sul piccolo schermo di Nicole Grimaudo. L’attrice aveva solo 14 anni quando fu scelta da Gianni Boncompagni per condurre insieme alle colleghe Ambra Angiolini, Laura Freddi, Miriana Trevisan e molte altre la popolare trasmissione pomeridiana di intrattenimento. Un’esperienza che ha segnato l’ascesa in televisione della bella siciliana che, ai microfoni di Radio2, ha ripercorso quel momento entusiasmante ma anche difficile: " Quel programma fu spensieratezza. Avevo 14 anni, fu una esperienza vissuta con grande leggerezza e grande stupore. Ma “Non è la Rai” mieteva anche vittime, arrivavamo al Palatino e c’era l’invasione di gente. Quel programma mi ha fatto capire cosa significasse davvero passare dall’anonimato al successo dal giorno alla notte ”.