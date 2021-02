La Rai blinda Sanremo ​(ma senza pubblico)

Sono settimane dense di avvenimenti e di colpi di scena in vista di Sanremo 2021, il secondo festival diretto da Amadeus organizzato in piena pandemia da Covid-19. La kermesse che fin dall’inizio è stata osteggiata sia dal Codacons e persino dal ministro Franceschini pareva essere vicino alla cancellazione. Voluta fortemente da Amadeus per cercare anche e soprattutto di rilanciare un comparto, quello musicale, pesantemente colpito dalle restrizioni, ad oggi la macchina organizzative della kermesse deve fare un passo indietro e rispettare ancor di più i rigidi protocolli imposti per contenere il contagio. In una nota della Rai si sciolgono alcuni nodi essenziali, ovvero su pubblico ed eventi esterni.

Sanremo 2021 di fatto è confermato dal due al sei marzo, e l’Ariston sarà l’unico teatro (al momento) aperto in via del tutto eccezionale nonostante quando scritto nel dpcm del premier Conte e valido fino al cinque marzo. Ci sono però altre notizie. Infatti la nota della Rai fa sapere che il Festival della musica italiana si svolgerà lo stesso ma senza pubblico, e saranno vietati anche gli eventi esterni. Una doccia fredda per Amadeus che stava cercando di trovare una soluzione al problema, pur di riportare l’Ariston ai fasti di un tempo. La nota però è molto chiara. Questi sono i punti essenziali per lo svolgimento in sicurezza di Sanremo 2021 e ora spetta al Cts sapere come questi protocolli verranno metti in pratica.

"La Rai, al termine di una riunione con il Direttore Artistico in cui sono stati esaminati in dettaglio i vari scenari, ritiene che la 71a edizione del Festival di Sanremo, prevista dal 2 al 6 marzo debba concentrarsi esclusivamente sull'evento serale al Teatro Ariston", si legge dalla nota. "Per questo motivo domani l'azienda presenterà al Cts il protocollo organizzativo-sanitario che non prevede la presenza del pubblico al Teatro Ariston. La Rai ha dato pertanto indicazioni al direttore artistico per lavorare su idee creative compatibili con questa impostazione – continua -. Non sono previsti eventi esterni e la presenza a Sanremo di programmi collegati al Festival, che negli ultimi anni hanno animato la rassegna canora". Ma non è finita qui. "Con tale impostazione la Rai intende produrre il massimo sforzo per realizzare un Festival in sicurezza e portare lo show ai suoi telespettatori nel rispetto del mondo della musica e della storia del Festival". E quindi, alla luce dei fatti, non resta che attendere le misure di prevenzione messe in atto.