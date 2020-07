"Viado, vai in giro nuda". Ma ora Belen e la Moric fanno pace. E sul palco si scambiano baci e abbracci

E alla fine scoppiò la pace. I tanti presenti nella storia locanda Anima e Core di Capri nella notte tra sabato e domenica hanno potuto assistere a un incontro che gli appassionati di gossip già bollano come storico. Sul palco del locale dei vip dello chansonnier Guido Lembo c'è stato un cordiale, amichevole e pacifico avvicinamento tra Nina Moric e Belen Rodriguez, che in serata si sono anche esibite sulle note dell'iconica Ti amo di Umberto Tozzi.

Come mai questo incontro fa così scalpore? Per capirlo bisogna tornare indietro di qualche anno, esattamente al settembre 2015. Nina Moric era ospite nel programma radiofonico La Zanzara, condotto da David Parenzo e Gianluca Cruciani. Pungolata dall'irriverente conduttore, Nina Moric si lasciò andare a epiteti poco cordiali nei confronti di Belen Rodriguez, che venne da lei definita " viado ". È necessario ricordare che la modella croata e quella argentina condividono un importante trascorso con lo stesso uomo. Nina Moric è stata sposata con l'ex re dei paparazzi ed è la donna che l'ha reso padre di Carlos, oggi quasi maggiorenne. Belen Rodriguez è stata la compagna dell'imprenditore per un lungo periodo dopo la fine del matrimonio con la croata. In quella stessa intervista radiofonica, Nina Moric accusò Belen Rodriguez di girare nuda per casa davanti al suo bambino, quando l'argentina viveva a con Fabrizio Corona. " Mio figlio ha avuto gli incubi da quando aveva 5 anni, lei mi minacciava di morte ", disse ai tempi Nina Moric.

Per queste parole, Nina Moric fu condannata a risarcire Belen Rodriguez con 2mila euro per l'accusa di diffamazione e le venne anche comminata una multa da 600euro. In occasione dell'incontro in tribunale, però, già allora le due ex donne di Fabrizio Corona si salutarono cordialmente con baci e abbracci prima di entrare in aula. Questo, ovviamente, non pregiudicò la scelta di Belen Rodriguez di procedere con la querela nei confronti di Nina Moric. Il passaggio maggiormente diffamatorio per Belen fu l'appellativo di "viados", che significa " transessuale che si prostituisce ". In aula, l'argentina rigettò anche tutte le altre accuse, affermando di aver avuto un ottimo rapporto con Carlos, nonostante quello che Nina Moric avrebbe detto al bambino, stando a quanto riferito da Belen.

Sono passati due anni da quella condanna e tutti i rancori sembrano acqua passata stando alle immagini che arrivano da Capri. Nina Moric si trova sull'isola in compagnia del nuovo fidanzato, un imprenditore che non ama le luci della ribalta, e Belen Rodriguez, invece, sta trascorrendo qualche giorno tra Napoli e Capri insieme a quella che sembrerebbe essere la sua nuova fiamma, l'imprenditore Gian Maria Antinolfi. Grandi sorrisi, chiacchiere e abbracci tra le due. Che Nina abbia consolato Belen alla luce delle reconti voci, secondo le quali suo marito Stefano De Martino l'avrebbe tradita con Alessia Marcuzzi?