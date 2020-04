Nina Moric contro Favoloso: "Le indagini sono partite. Lui è indagato"

Il Favoloso-gate è iniziato ai primi di gennaio, quando è stata denunciata la sua scomparsa. Luigi Mario Favoloso sembrava essersi volatilizzato da Torre del Greco, la città dove era tornato per trascorrere le feste di Natale con la sua famiglia. Poco prima di capodanno, però, aveva fatto perdere le sue tracce, partendo all'improvviso e lasciando a casa telefono, portafogli e auto. Di lui non si è saputo nulla per lunghissimi giorni, finché poi il ragazzo non è ricomparso in Armenia con alcune storie su Instagram. In quell'arco di tempo si è detto tanto sul suo conto ma a parlare è stata soprattutto la sua ex Nina Moric, che contro di lui ha mosso gravissime accuse.

La modella ha raccontato, prima in tv e poi agli inquirenti, di alcuni episodi di violenza messi in atto da Luigi Mario Favoloso contro di lei ma anche contro suo figlio Carlos Maria Corona. Ne è nato un lunghissimo dibattito televisivo, che ha visto le parti scontrarsi più volte e su più fronti, con anche la partecipazione di alcuni testimoni pronti a supportare la tesi dell'uno o dell'altro. Gli episodi raccontati da Nina Moric si riferirebbero a fatti avvenuti tra il 2018 e il 2019 ma non solo, perchè circa un mese fa la modella avrebbe presentato un'altra denuncia contro il suo ex fidanzato, per porre all'attenzione degli inquirenti alcune telefonate anonime ricevute fino al 9 marzo. Nel corso delle sue apparizioni televisive, Nina Moric ha mostrato foto che dimostrerebbero le percosse da parte di Luigi Mario Favoloso che, però, di volta in volta ha ribattutto alle accuse, smentendole.