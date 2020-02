Nina Moric contro la suocera: "Si vergogni, non nomini più Carlos"

È guerra aperta tra Nina Moric e il suo ex fidanzato Luigi Favoloso. Dopo la bufera mediatica scatenatasi in seguito alle pesanti accuse di violenze mosse dalla showgirl croata contro l'ex - e smentite con forza da Favoloso a "Live! Non è la D'Urso" - oggi tengono banco alcuni commenti social della suocera, Loredana Favoloso. Questa sera nello show di Barbara d'Urso Luigi si dovrà confrontare con sua madre e forse anche con la sua ex, ma nelle ultime ore la vicenda ha preso una piega inaspettata che ha coinvolto anche il figlio di Nina, Carlos Maria Corona.



Che tra Nina e Loredana non corresse buon sangue lo si era capito due settimane fa, quando le due si erano pesantemente accusate nel salotto serale della D'Urso durante le fasi concitate della presunta scomparsa di Favoloso. Tra le due non c'è più stato un confronto diretto ma la diatriba si è spostata sui social network. Nelle corse ore Loredana Favoloso ha commentato un post di Nina Moric, facendo intendere di sapere cose di Carlos che non svelerà mai ma che, se dette, mostrerebbero un altro lato del giovane, diverso da quello che tutti siamo abituati a vedere. Una follower della Moric ha elogiato l'educazione, l'intelligenza e l'estrema serenità di Carlos Maria nonostante tutto ciò che la sua famiglia stia vivendo. Loredana ha però risposto con parole sibilline: " Io sò cose di Carlos che nessuno sà e che non dirò mai!" . Una frase choc che ha messo in discussione la serenità del giovane e che ha scatenato le ire di Nina Moric che, per tutta risposta, si è scagliata contro l'ex suocera.

Nelle storie del suo profilo Instagram, la Moric ha condiviso lo screenshot del commento e della risposta, invitando la donna a tacere e a "vergognarsi": " Carissima signora Loredana Favoloso, prima di "offendere" un adolescente meraviglioso si faccia un esame di coscienza! Non deve mai più nominare mio figlio! Ad arrivare a questo punto si commenta da sola ". La questione finirà con ogni probabilità nella discussione di questa sera a "Live", come tutte le chat e i messaggi ambigui di Favoloso pubblicati da Nina negli ultimi giorni sui social. Intanto la bella modella confessa di essere in cura da uno specialista per affrontare i suoi problemi e di voler cambiare per il bene di Carlos. Nel rispondere a una follower su Instagram, ha spiegato: " Sono in cura da uno psichiatra da ormai due mesi per tutto quello che ho subito. Essendo un personaggio pubblico non significa che non soffro ma cerco di stare positiva per il bene di mio figlio. Lui si merita solo serenità e amore ".