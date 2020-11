"Noi al massimo un bidet ci possiamo fare", Federico Fashion Style fa infuriare i fan

Federico Fashion Style è finito (nuovamente) al centro delle critiche. A far infuriare i suoi follower è stata l'ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram. L'hair stylist dei personaggi famosi ha deciso di condividere con i suoi seguaci uno scatto in cui si mostra, immerso in una vasca idromassaggio piena di bolle, intento a sorseggiare champagne. L'immagine però non è piaciuta alla maggior parte dei suoi fan risentiti da tanta ostentazione.

Federico Fashion Style è diventato un volto noto del piccolo schermo grazie al reality "Il salone delle meraviglie". Nel format di Real Time il parrucchiere delle star ha svelato trucchi e segreti della messa in piega, diventando in breve tempo personaggio amato ma anche criticato. Sui social network l'hair stylist ha un seguito da influencer e questo non lo mette al riparo da critiche e polemiche. Come l'ultima scatenatasi in seguito alla pubblicazione di una foto in cui lui si mostra a brindare al coprifuoco immerso in una vasca da bagno piena di schiuma. " Se non si può uscire...io stasera mi rilasso così!...voi che fate? Io resto a casa cosi! ", ha scritto Federico Fashion Style sulla sua pagina Instagram.

"I tuoi soldi purtroppo non li teniamo forse una doccia ci possiamo fare", "Noi se potemo permette giusto er bidè", "Chi ha potere mediatico farebbe bene a lanciare messaggi diversi

Sboccia Federico Fashion Style... Fai bene... Ma forse in questo momento ostentare benessere e "ricchezza" non è un gran bel vedere...", "Anche in questo brutto periodo di pieno covid,tu pensi solo a te stesso", "C’è gente che muore e c’è chi da uno schiaffo morale alla povertà

Ma quello che voleva essere un modo diverso di condividere un momento con i suoi follower si è ben presto trasformato in motivo di critica:". Non è la prima volta che Federico Fashion Style finisce nel mirino del popolo social. Come quando dichiarò di aver viaggiato da Olbia a Roma con la febbre, consapevole di essere positivo al coronavirus . Oggi come allora i follower non gli perdonano di essere eccessivo e sopra le righe in un momento storico così difficile: "".