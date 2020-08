"Ho viaggiato con la febbre", "Sei da denuncia". Scatta l'ira contro Federico Fashion Style

Il boom di contagi da coronavirus tra i personaggi famosi non si arresta, ma come se questo non bastasse ecco innescarsi anche la polemica. A finire nel mirino del popolo social è Federico Fashion Style che, dopo aver annunciato di essere risultato positivo al Covid-19 nei giorni scorsi, è finito dritto dritto al centro di un'accesa discussione. Tutta colpa dell'atteggiamento tenuto dall'hair stylist prima e dopo il rientro dalle vacanze "infette".

Soltanto due giorni fa Federico Fashion Style aveva annunciato, a sorpresa, di essere risultato positivo al tampone per il coronavirus. Il protagonista del reality "Il Salone delle Meraviglie" aveva svelato di essersi ammalato in Sardegna - dove si trovava in vacanza con la sua famiglia da metà agosto - pubblicando un lungo post su Instagram. Con il passare delle ore, però, l'hair stylist ha raccontato ulteriori particolari sul contagio e sulla comparsa dei sintomi, dichiarando di essere partito dalla Sardegna con la febbre. Per il timore di aver contratto il Covid il parrucchiere delle dive ha confermato di aver fatto il test sierologico prima di partire, ma di essere risultato negativo. Motivo per il quale si sarebbe imbarcato sulla nave direzione Civitavecchia nonostante la febbre.

Quest'ultimo particolare è stato svelato ad Agorà Estate, il programma di Rai Tre dove Federico Fashion Style è stato intervistato in collegamento telefonico: " Sono partito con la febbre, ma nessuno al ritorno ci ha controllati. Nessun tampone per noi la mattina al porto di Civitavecchia ". Come se il problema fosse quello del mancato controllo e non tanto il fatto di esser salito su una nave piena di gente con la febbre e il timore - visti i crescenti casi registrati in Sardegna - di essere potenzialmente infetto.

Le sue parole, ovviamente, hanno scatenato la reazione indignata del popolo dei social e su Twitter sono fioccate le critiche: " Caro Federico il problema non sono i controlli che non c'erano (come ci hanno dimostrato si possono eludere) ma la tua totale mancanza di coscienza e buonsenso ad imbarcarti con sintomi covid", "Penalmente non rischia niente sto tizio?", "A questo la testa gli serve per reggere i capelli e distanziare le orecchie...sei un cojone...partito con la febbre..e si lamenta dei controlli..sei da denuncia", "Cioè: "Sono partito dalla Sardegna con la febbre, nessuno mi ha controllato". Quindi seguendo il principio, se nessuno mi vede, sono autorizzato a cagare sul pavimento del suo negozio ".