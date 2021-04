"Non copiatemi, siate voi stesse...". ​La frase al veleno di Chiara Nasti

Volano stracci social tra l'ex gieffina e la bella influencer partenopea. Tutto per una linea di costumi da mare disegnata da Giulia Salemi e maliziosamente simile a quella di Chiara Nasti. Non solo nelle linee ma anche nei nomi e la polemica è diventata rovente e pubblica.

Dopo l'uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi ha iniziato una serie di progetti lavorativi che la stanno rilanciando in tv e non solo. L'ultimo in ordine di tempo è il lancio della sua nuova linea di costumi SMMR, dove spicca un body che ha catturato l'attenzione degli internauti più attenti. Un modello quasi identico nella linea e nel tessuto ad un costume intero disegnato e commercializzato, da tempo, da un'altra influencer del web, Chiara Nasti. A far notare la netta somiglianza sono stati alcuni follower, che su Instagram hanno commentato maliziosamente alcuni post della Salemi: " Dubbio Hamletico.... Giulia Salemi is the new Giulia De Lellis or the new Chiara Nasti?!?!? ". Come se questo non bastasse il nome scelto dall'ex gieffina per il costume - "Kim" - è lo stesso che la Nasti aveva scelto tre anni fa per il suo body.

Non copiatemi, siate voi stesse ragazze. Con affetto Chiara

Ma poi quei Kim quanto li hanno copiati? Tutt'ora!

Insomma un bel pasticcio che se sulle prime ha tenuto banco solo tra i fan dell'una e dell'altra, ma alla fine ha coinvolto direttamente Chiara Nasti. L'influencer napoletana, che da alcune settimane è ufficialmente uscita allo scoperto con il suo nuovo compagno, il calciatore Nicolò Zaniolo - ha scelto di replicare alle accuse del web attraverso le sue storie Instagram. Nel farlo non si è risparmiata un paio di frecciatine all'indirizzo della Salemi. "", ha scritto la Nasti pubblicando lo screenshot di un articolo del Corriere dello Sport sulla guerra commerciale tra le due influencer. Generico ma diretto, come il commento pubblicato poco dopo sempre da Chiara Nasti nelle storie: "". Arriverà la replica social di Giulia Salemi?