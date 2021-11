"Non è facile...": e Sabrina Salerno scoppia in lacrime per la lettera del figlio

Sabrina Salerno è una delle indiscusse protagoniste dell'ultima edizione di Ballando con le stelle. La bombastica cantante e showgirl sta dando spettacolo nel programma di Milly Carlucci e oggi è stata ospite di Mara Venier nel consueto appuntamento di Domenica In. La sua sensualità è ormai nota, i suoi post sui social raccolgono migliaia di like ma nel programma del sabato sera di Rai1, Sabrina Salerno sta mostrando anche un altro aspetto della sua persona, inedito o, comunque, sconosciuto ai più. La showgirl si sta aprendo maggiormente al suo pubblico, che sta apprezzando anche questa versione, premiandola con grandi risultati il sabato sera.

" Bellissima anima, tanta sofferenza, tanta gavetta, hai voluto mantenere sempre la tua indipendenza e un grande amore per il tuo lavoro ", ha commentato Mara Venier. Non tutti conoscono la storia di Sabrina Salerno, mai riconosciuta dal suo padre naturale, che lei non ha incontrato finché non ha deciso di chiamarlo in occasione di un suo compleanno. Un rapporto che poteva nascere, poteva costrirsi, ma così non è stato, perché dopo 4 mesi vissuti intensamente, durante i quali entrambi hanno cercato di conoscersi quanto più possibile, l'uomo è poi morto. " Sono una persona molto forte ma anche molto fragile ", ha spiegato Sabrina Salerno nel salotto di Mra Venier. Fragilità che probabilmente derivano dalle ferite mai sanate della vita, che tutt'oggi segnano il suo percorso nel presente.

Sabrina Salerno, però, ha ricostruito la sua vita con il marito, Enrico Monti, un uomo che ama e per il quale non ha che belle parole: " Lo stimo in maniera incredibile è un uomo pazzesco. Non giudica mai. Io ho degli attimi di grande follia in cui vedo solo buio. Un amore che senza di lui io non potrei vivere ". La Salerno, poi, prosegue: " È il mio centro di gravità permanente, nonostante le mie fragilità ed i miei colpi di testa, quando mi prendono questi momenti neri devo tornare da lui ".